Mustafa Sarıgül'den iddialı sözler: İlk seçimde iktidara geleceğiz!

Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den iddialı açıklamalar geldi. Ümraniye İlçe Başkanlığını açan Sarıgül, genel başkanlık makamının vakit harcama yeri değil "hizmet üretme" yeri olduğunu ifade etti. Sarıgül, teşkilâtının huzurunda söz verdiğini belirterek, iki dönemde Türkiye Değişim Partisi'nin iktidara geleceğini söyledi.

Er ya da geç Türkiye Değişim Partisi'nin iktidara geleceğini ileri süren Sarıgül, kendisine "neden iki dönem yazdığının" sorulduğunu söyledi. Sarıgül, "Şoför Hakkı Baba'nın oğlu" olduğunu ifade ederek, çevresi dağlık olan ortası ise bağlık olan bir yerden geldiğini kaydetti. Yolun sonunu görebildiğine dikkat çeken Sarıgül, hiç kimsenin merak etmemesi gerektiğini ve Türkiye Değişim Partisi'nin ilk seçimde iktidara geleceğini öne sürdü.

Türkiye Değişim Hareketi nedir?

Şişli Belediye Başkanı Sarıgül'ün liderliğinde başlatılan Türkiye Değişim Hareketi'nde çok sayıda siyasi isim de yer almıştı. Sarıgül, 26 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti olarak kurulacağını ifade etmişti. Fakat 22 Haziran 2020 tarihinde açıklamada bulunan Sarıgül, CHP'deki (Cumhuriyet Halk Partisi) değişime fırsat vermek amacıyla siyasi parti kurma fikrinden vazgeçtiklerini söylemişti. 27 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Değişim Hareketi, Sarıgül'ün liderliğinde tekrar kurulmuştu. Sarıgül, liderliğini yaptığı Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı adla siyasi parti haline getirmişti. Söz konusu partinin logosunda iki tane kalp ve söz konusu kalpleri birbirine bağlayan bir yıldız var. Kalplerden birinin Anadolu'yu, diğerinin Trakya'yı simgelediği ifade edilmişti.

Sarıgül, yeni bir siyaset anlayışıyla harekete geçtiklerini ve vatandaşların sorunlarına çözüm bulmayı amaçladıklarını dile getirmişti. Ülkemizin icraatta ciddi bir değişime gereksinim duyduğunu kaydeden Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin "en demokratik parti" olacağını söylemişti. Sarıgül, siyasetin delege ağlarından kurtarılmasını sağlayacak bir teşkilât modeli benimsediklerini ifade etmişti. Tüm siyasi partilerin aynı olduğunu belirten Sarıgül, hiçbir siyasi partide demokrasinin mevcut olmadığını, Türkiye Değişim Partisi'nin "tek demokratik parti" olarak kayıtlara geçeceğini aktarmıştı.

"Genel başkan kayıtlı üyeler tarafından belirlenecek"

Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nde kayıtlı üyeler tarafından genel başkanın seçileceğine dikkat çekerek, iki dönem Türkiye Değişim Partisi'ni iktidara getiremeyen liderin görevi bırakacağını dile getirmişti. Ankara'ya siyasetin yapılış biçimini değiştirmeye geldiklerini aktaran Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi olarak ezber bozacaklarını söylemişti.

"Diğer partilerle görüşeceğiz"

Sarıgül, kayıtlı üyeler tarafından genel başkanın seçilmesinin yasal olarak şu anda gerçekleştirilemeyeceğini ancak bunun gerçekleştirilmesi için bütün siyasi partilerle görüşeceklerini dile getirmişti. Eğilim yoklamasının hayata geçirileceğini ve yüzde 51 şartının aranacağını kaydeden Sarıgül, aksi durumda ikinci turda en fazla oya sahip olan ismin genel başkan olarak belirleneceğini aktarmıştı. Sarıgül ne sağa ne sola yakın hissettiklerini belirterek, vicdanlı ve toprağına bağlı olan tüm vatandaşlara Türkiye Değişim Partisi'nin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu dile getirmişti.