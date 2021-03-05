Müslüman Kosova Ve İsrail Sonunda Barışma Kararı Aldı!

Orta Doğu’nun önemli ülkelerinden biri olan İsrail, Müslüman Filistin ile aralarında geçenlerden dolayı özellikle de Müslüman ülkeler tarafından dışlanıyordu. Fakat İsrail’in tutumu değişmeye başladı. İsrail attığı adımlarla özellikle de Müslüman ülkeleri yanına çekmeye çalışıyor.

İsrail diplomatik girişimlerde bulunmayı sürdürüyor. Ocak ayının sonlarına doğru ise Müslümanların çoğunlukta olduğu Kosova ile yakınlaşmaya başladılar. İsrail ise siyasi ve ekonomik ilişkilerini özellikle Orta Doğu ve Afrika’daki Müslüman çoğunluğa sahip olan ülkelerle yapıyor.

Sudan, Fas, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile aynı görüşe dahil olan Kosova ve İsrail’in aralarındaki anlaşma ise bu durumun basit bir örneği olarak öne çıkıyor. Fakat bu anlaşma üç özelliği nedeniyle diğerlerinden daha hayati bir öneme sahip.

MÜSLÜMAN ÜLKELERİN İSRAİL’E OLAN TUTUMLARI DEĞİŞİYOR

Bunlardan ilki Kosova’nın yakın zamandaki barış teklifinin Trump’ın başkanlık dönemi ile birlikte sonlanmadığının anlaşılması. Beklentilerin büyük bir bölümü Donald Trump’ın Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz Joe Biden’ın yönetimi devralması ile birlikte Müslüman ülkelerin İsrail’e karşı olan zıt tutumlarından kurtulma evresinin duracağı veya en azından duraklayacağı yönündeydi. Ancak Kosova'nın da gösterdiği gibi, Müslüman nüfusu çoğunlukta olan ülkelerin İsrail’e olan buzları eritmeye yönelik tavrı ne İsrail’de ne de Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir hükümet değişikliğinden etkilenmedi.

KOSOVA KUDÜS’ÜN, İSRAİL’İN BAŞKENTİ (?) OLDUĞUNU KABUL EDİYOR

İkinci bir neden ise, Kosova, İsrail sınırlarındaki Kudüs’te büyükelçiliğini kuran ilk ülke. İsrail’in Knesset (parlamento), Yüksek Mahkeme ve hükümet merkezi Kudüs’te bulunmasına rağmen, dünyanın çoğu henüz Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımıyor. Bu durumda ise güçlü Müslüman ülkelerin büyük çoğunluğu elçiliklerini Tel Aviv'de konumlandırmış durumda. Kudüs'e büyükelçiliğini yerleştirmeyi seçen herhangi bir ülke İsrail için önem arz etmekte. Ancak özellikle Kosova gibi Müslüman çoğunluklu bir devlet olunca bunu yapan daha da önemi artıyor meselenin.

Anlaşmayı önemli kılan üçüncü bir neden ise, İsrail ile barış antlaşmaları imzalayan diğer Müslüman çoğunluklu ülkelerin aksine Kosova, Afrika veya Orta Doğu'da bulunmayan ilk ülke ve çoğunluğu Araplardan oluşmuyor. Siyasetçiler, İsrail'in özellikle Körfez Ülkeleri ile son barış anlaşmalarının yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı karşılıklı korku ve güvensizlik nedeniyle gerçekleştiğini iddia ettiler. İran rejimi bölgesel Sünni Arap devletlerini bu tehdidi daha keskin tanımaları adına ön plana çıkarmış olsa da Körfez Devletlerinin İsrail ile iş yapmak istediği inkâr edilemez bir gerçek.

Ancak Güney Avrupa'da ve Ortadoğu'nun jeopolitik sorunlarından uzak bir dünyada bulunan Kosova, İran nedeniyle İsrail ile bir barış anlaşması imzalamıyor. Kosova, İsrail ile diplomatik ilişkiler kuruyor bunun temel nedeni ise aksi için Kosova’nın bir sebep görmemesi.

İsrail içinse Kosova ile yapılan bu antlaşma, dünyanın geri kalanındaki Müslüman ülkelerle de sorunları çözmek için umut vaat edici bir adım olarak öne çıkıyor. İsrail’in gündemindeyse şimdi Endonezya, Pakistan, Bangladeş var. Bu ülkelerle de anlaşmalar devam ettikçe İsrail’in Müslüman ülkeler arasında boykot edildiği dönemde tarihe karışmış olacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:52