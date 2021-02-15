Muhsin Yazıcıoğlu Davası: Üst Düzey Görevli 4 Kişiye Hapis!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun, beraberinde Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş’le birlikte, helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe’yle birlikte hayatını kaybettiği kazada sanıklar son defa mahkemede hakim karşısındaydı. Kahramanmaraş 5’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, üst düzey görevli Ali Arıduru, Ali Lapanta, Osman Birdal ve Mazlum Koçoğlu için karar verildi.

Savcı ‘görevi kötüye kullanma’ dedi

Mahkeme savcısının mütaalası okundu ve sanıkların, yaşanan suç kapsamında görevlerini kötüye kullandıkları belirtilerek 3,5 yıl hapse mahkum edilmeleri talep edildi. Sanıklardan Ali Lapanta ve Ali Arıduru, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile Efkan Ala’nın tanıklığını talep etti. Buna karşın hayatını kaybedenlerin avukatları, davanın zaman aşımına uğraması riskine karşı bu talebin reddedilmesini istedi. Hakim de sanıkların talebini reddetti.

Hakim, açıkladığı kararında sanıkların hepsine hapis cezası verdi. Mahkeme sonucunda dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal’a 1 yıl 1 ay, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru’ya 1 yıl 3 ay, Adana Jandarma Bölge Komutanı Emekli Korgeneral Ali Lapanta’ya 1 yıl 6 ay ve Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu’ya ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi.