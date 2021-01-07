Muhasebeci 2 Milyon Lirayı Çalıp Taksi Plakası Almış

Kocaeli’nin sanayi bölgesi Çayırova’da bir fabrikada muhasebecilik yapan A.C.O, çalıştığı yerden kendisine verilen ve bankaya yatırması istenen 2 milyon 40 tl para ile kayıplara karışmıştı. 20 gündür izini kaybettirmeyi başaran A.C.O, ekiplerin peşine düşmesinin ardından ortaya çıktı.

Lüks bir otelde farklı kimlikle kalmış

Emniyet güçleri, 2 milyon lirayla kayıplara karışan A.C.O’nun nerede olduğuna ilişkin titiz bir araştırma yaptı ve muhasebecinin Sakarya’nın Pamukova ilçesine geçtiğini tespit etti. Sakarya’ya geçmeden önce Kocaeli’de lüks bir otelde sahte kimlikle kaldığı öğrenilen A.C.O, bununla da yetinmemiş.

Akrabalarının üstüne otomobil satın almış

Pamukova’ya geçtikten sonra, yine sahte kimlikle otelde kalmaya devam eden A.C.O, 3 akrabasına otomobil satın almış. Muhasebeci ayrıca 1 adet de taksi plakası satın almış.

Polis, şüpheliyi dün yakaladı. Bir adet kurusıkı tabanca da olay yerinde tespit edilirken, satın alınan 3 otomobil ve 1 taksi plakasına ise el konuldu.

Araç kullanırken polis tarafından yakalanan A.C.O’nun bulunduğu aracın da, çalınan paradan geldiği anlaşıldı. Ekipler, muhasebeciyi gözaltına aldı.