Muharrem İnce’nin Yeni Partisi Belli Oldu! Memleket Partisi Kuruluyor!

Gelen son dakika haberlerine göre eski Cumhurbaşkanı Muharrem İnce yeni partisi resmi olarak kuruyor…

Eski cumhurbaşkanı adayı ve CHP milletvekili olan Muharrem İnce kendi partisi kuracağını açıkladı. Adını resmen ilan ettikten sonra ise CHP’den 350 milletvekili birden israfa etti! İşte ayrıntılar haberimizde…

350 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ

Son dakika haberine göre CHP Yalova il başkanlığında toplu istifa meydana geldi. 350 kişi birden istifa ederken istifanın gerekçesi olarak ulusalcı tabanın kaybedilmesi, terörle arada mesafe olamaması ve partide Atatürk’e olan bakış açısının değiştirilmesi öne sürüldü.

Yalova ilinde yaşanan bu istifanın ise diğer şehirlerde de yaşanıp yaşanmayacağı ya da domino etkisi yaratıp yatamayacağı şu an belli değil. Partiden ayrılan 350 kişi ise Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisine katılacaklarını açıkladılar.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSTİFA ETTİLER

Konuya dair ise milletvekillerinin bir kısmı açıklama yaptı. Eski CHP milletvekilleri, birçok defa rahatsızlıkları olduklarını belirtmelerine rağmen merkezin onlara kulak vermediğini açıkladı. Muharrem İnce’ye destek verdiklerini bu nedenle de toplu istifaya gittiklerini açıkladılar. Burada olmayan yine yüzlerce üyenin de -devlet üzerinden istifa ettiklerini duyurdular.

Bir önceki hafta ise yine Cumhuriyet Halk Partisinden 3 vekil daha istifasını vermişti. Bunlar arasında Özcan Özal da yer almaktaydı.

Özcan Özal ise istifasında gündeme gelecek yorumlar yapmıştı. Önerilene yanıt gelmemesi ve Atatürk’ün çizgisinde yürümek istediklerini açıklayan Özal, ciddi bir uyarı ve işaret fişeği olarak istifa ettiğini duyurmuştu.

3 VEKİL MEKTUP YAZMIŞTI

İstifa gerçekleşmeden önce ise CHP milletvekilleri olan Hüseyin Avni Aksoy, Mehmet Ali Çelebi ve Özcan Özel parti merkezine mektup yazmış ve problemlerini dile getirmişlerdi.

HDP ile yakınlaşmalardan rahatsız olduklarını dile getiren parti üyeleri ise Atatürkçülükten uzaklaşmanın endişesini bildirmişlerdi.

PROGRAM YAKINDA AÇIKLANACAK

İleriki haftalarda Memleket Partisi adı altında İnce tarafından çalışmalar başlatılacakken, ayrıntılar ve partinin çalışmaları açıklanacak.

Bu günlerde ise CHP’den daha çok istifa haberlerinin gelmesi bekleniyor.

Muharrem İnce ise halem CHP üyeliğinden istifa etmiş değil. Yakında istifa edeceğini dile getiren İnce ise, seçimler de %50+1 hedeflediğini açıkladı.