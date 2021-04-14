Muharrem İnce Sağlık Durumu Nasıl? Muharrem İnce Hastaneye Kaldırıldı

Muharrem İnce hakkında öğrenilen son dakika bilgisi vatandaşı şoka uğrattı. Son olarak korona virüs testinden pozitif sonuç aldığı öğrenilen Sayın Muharrem İnce’nin sağlık durumu merak konusu oldu. Yeni parti çalışmalarını yürütmekte olan İnce’nin parti ismi ve logosu hakkında Nisan ayını işaret ettiği biliniyordu. Edinilen son dakika bilgisine göre ise Muharrem İnce, korona virüs pozitif vaka olması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Peki pozitif vaka olan Muharrem İnce’nin hastaneye kaldırıldığı zaman sağlık durumu hakkında neler söylendi?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti kurma çalışmaları kapsamında Memleket Hareketi’ni kuran Sayın Muharrem İnce, korona virüs testinde pozitif sonuç almıştı. Edinilen son dakika bilgilerine göre ise Muharrem İnce'nin korona virüs tedavisi hastanede devam edileceği açıklandı.

CHP'den ayrılıp Memleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce, korona virüse yakalanmıştı. Bir süredir karantina altında olan Muharrem İnce'nin tedavisine ise hastanede devam edeceği öğrenildi. Korona virüs testinde pozitif sonuç aldığı haberini sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile açıklayan İnce, korona test sonucunun pozitif olduğunu, kendisi ile temasta olanların test yaptırmalarını ve karantina altına alınmalarını rica ettiğini söylemişti. Kendisini arayıp soran ve mesaj atan herkese teşekkürlerini ileten Muharrem İnce, sağlığınıza dikkat edin güzel ve sağlıklı günlerde buluşacağız mesajı paylaşmıştı.

Edilen son dakika bilgisine göre korona virüs tedavisine hastanede devam edileceği öğrenilen Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir inceleme gerçekleştirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayıran ve yeni parti kurma hazırlıklarına devam eden Sayın Muharrem İnce, önceki günlerde Başkent Ankara'da tadilat çalışmalarının sürdüğü öğrenilen Parti Genel Merkezi incelemede bulunmuştu.

Parti Genel merkezini inceleyen Muharrem İnce, yapmış olduğu açıklamalarda Nisan ayı bitmeden İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacağını ifade etmiş ve yine nisan ayında partinin logosunu, adını parti meclisi salonunda tanıtacağız şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 19:30