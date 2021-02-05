Muharrem İnce Partisinin Adı Ne? Memleket Partisi Kurucularının İsimleri ve Logosu

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yeni kurduğu partiyle adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün Boğaziçi eylemlerine giderek öğrencilere destek olan İnce, burada siyasetçi değil fizik öğretmeni kimliğimle bulunuyorum demişti. Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partinin adı herkes tarafından merak ediliyordu. Bu konuya açıklık getiren eski milletvekili partisinin adının Memleket Partisi olacağını açıkladı. Süreçle ilgili detaylı bilgiler verdi.

MEMLEKET PARTİSİ KURUCULARI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yıldızı parlayan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce geçtiğimiz haftalarda Nevşehir'de 80 kişilik bir ekiple kamp kurdu. Partisinin kurucularıyla bir araya gelen İnce, bu süreçte partilerinin tüzüğünü hazırladıklarını belirtti. Yapılan tüzük çalışmaları sonrasında tüzüğün oy birliğiyle kabul edildiğine dikkat çekildi. Muharrem İnce yaptığı açıklamada Türkiye'de ki en çağdaş ve demokratik tüzük bizimkisi ifadelerini kullandı. Genel hatlarıyla ise başkan sultanlığına son verdik ifadelerine yer verdi.

Tüzük çalışmaları sonlanan Memleket Partisi önümüzdeki süreçte tanıtım çalışmalarına başlayacak. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söylemleriyle genç kitle tarafından hatrı sayılır bir destekçisi olan Muharrem İnce yeni partisiyle dengeleri değiştirmek istiyor. İnce yeni parti kuracağını ilk olarak Fatih Portakal'ın Youtube yayınına katıldığında açıklamıştı.

"Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım. "Avrupa'daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, aidat ödeyen, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi'ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP'den görüştüğüm isimler var gelecekler, inanıyorum. Cumhur İttifakı'nda olmayacağım kesin. Biz yola çıkarken 50+1'i alacağız diye çıkıyoruz, ittifakla yola çıkılmaz. Seçim dönemi yaklaşınca duruma bakacağız ama asla Cumhur İttifakı'nda olmayacağız. CHP ile neden ittifak yapmayalım? Memleketin geleceği için yaparız neden yapmayalım?"

Bu yayında açıklamalar yapan İnce:

Erken seçim hakkında konuşan Muharrem İnce, seçimlerin 2023 yılına kadar kalmayacağını ve erken seçim beklediklerini ifade etti. Memleket Partisi kuruluş işlemlerini tamamladı ve yeni dönemde iddialı partilerden biri olmak için tüm hazırlıklarına devam ediyor. Kurucularıyla birlikte toplamda 80 kişiden fazla bir ekip Memleket Partisi'nin iktidara gelmesi için çalışmalara başlayacak.

Öte yandan Memleket Partisi Logosu herkes tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde memleket hareketi olarak Türkiye haritası üzerine yazılmış Memleket Hareketi logosu kullanılmıştı. Partisi logosu olarak yeniden Türkiye bayrağı üzerine yazı formatımı kullanılacak yoksa yepyeni bir logo çalışması mı yapılacak herkes tarafından merakla bekleniyor.