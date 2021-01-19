Muharrem İnce'nin CHP'den istifa edeceği tarih belli oldu!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile fikir ayrılıkları yaşayan Muharrem İnce, Memleket Hareketi’ni başlatmış ve yeni bir siyasi parti kuracağını duyurmuştu. Bunun üzerine İnce'nin ne zaman CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa edeceği merak konusu haline gelmişti. Hürriyet'ten Yalçın Bayer, İnce'nin CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) 1 Mart günü istifa edeceğini bildirdi.

Memleket Hareketi'ni başlatmıştı

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) yönetimi ile sorun yaşayan İnce, ilk kez Ağustos ayında bu konu hakkında konuşmuştu. İnce, Türkiye'de ciddi bir muhalefet sorunu yaşandığını söylemişti. CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) grup başkanvekillerinin ilk defa genel başkanlar tarafından atandığını belirten İnce, partinin kurultayında beş dakika konuşabilmek için yoğun çaba göstermek gerektiğini ifade etmişti. İnce, İnönü'nün yaşına rağmen günler boyunca parti kurultayını takip ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun ise konuşma yaptıktan sonra kurultaydan ayrıldığını belirtmiş, bu duruma tepki göstermişti. Memleket Hareketi'ni Sivas'ta 4 Eylül günü başlatan İnce, söz konusu hareketin kadrosunda Atatürk düşmanlarının hiçbir şekilde bulunamayacağını söylemişti. İnce, bu kadronun akıl ve bilimin ışığında davranacağına dikkat çekerek, ırk, din ve dil konusunda yapılan ayrımcılıkların da karşısında yer alacağını ifade etmişti.

Siyasi parti kuracağını söylemişti

Daha sonra gazeteci Fatih Portakal'a geçen ay önemli açıklamalarda bulunan İnce, yeni bir siyasi parti kuracağını duyurmuştu. İnce, Türkiye'de bulunan siyasi partilerin hepsinin birbirine benzediğini kaydederek, yapılan son Anayasal değişikliğin ardından başkanlık sisteminde güvenoyu ile gensorunun bulunmadığını, aynı şekilde CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) de güvenoyu ile gensorunun mevcut olmadığını ifade etmişti. Partide olmayan bir şeyin Türkiye'ye getirilemeyeceğine dikkat çeken İnce, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) demokrasi kalmadığını ileri sürmüştü. İnce, genel başkan yardımcısı tarafından belediye meclis üyelerinin yazılıp gönderildiğini belirterek, bunun demokrasiden uzak bir anlayış olduğunu söylemişti.

Kuracağı siyasi partinin adının ve logosunun hemen hemen belli olduğunu duyuran İnce, Avrupa'da bulunan birçok parti tüzüğünün incelendiğini ifade etmişti. İnce, genel başkanı üyelerle beraber seçecek ve aidat ödeyecek bir siyasi parti kuracağını belirterek, söz konusu partinin Hazine parasıyla geçinmeyeceğini duyurmuştu. Küçük ve ekonomik bir siyasi parti kuracağını kaydeden İnce, hesapların şeffaf olacağını ve Türkiye'de değişik bir şey deneneceğini söylemişti. İnce, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) hataları yüzünden Cumhurbaşkanı olamadığına dikkat çekerek, yeniden aday olmayı düşündüğünü belirtmişti.