Muharrem İnce CHP Yönetimine Ateş Püskürdü: ‘Bunlar Gizli Tayyipçi’

CHP’den istifa eden Muharrem İnce, Habertürk’te Nedir Ne Değildir? programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy’un yönettiği programda, artık bir CHP üyesi olmadığını belirten İnce, kendi programlarının bir görüşü ve duruşu olduğunu ifade etti.

‘Partide demokrasi istiyorum’

CHP’de parti içi demokrasi olmadığını öne süren İnce, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

3 milletvekili arkadaşımız böyle bir girişiminde bulundular; doğru. Bunların mimarı benim. 2004’den beri genel başkanı üyeler seçsin diye yıllardır dillendiriyorum. Arkadaşlarıma teşekkür ederim, doğru bir şey yaptılar. Bunu bütün kamuoyunun göz önünde genel başkanı üyeler seçsin, cumhurbaşkanı adayını partinin kayıtlı üyeleri belirlesin diye dillendirmişim. Çarşamba günü bu açıklamayı milletvekili arkadaşlarım yaptı. Pazartesi günü ben istifa ettim. Bu 8 yıllık mesele. Ben partide demokrasi istiyorum, ilkelerine dönüş istiyorum. Partide demokrasi olursa ilkelerine doğal olarak döner zaten. 8 yıldır diretiyorum ben bu konuda. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz.

‘Artık burama kadar geldi’

Daha önce istifa etmeyi düşündüm. ‘Gel bakalım Muharrem’ dendiğinde adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılar diye düşündüm, yuttum. Zonguldak mitinginde bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar. Şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorsun. Hadi ya sabır dedim. Sonra kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar, örgütlere talimat verip. Adaymış gibi sayın Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını astılar. Aday benim, seçilirsem ben seçileceğim. Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi’nin. 4 genel başkan yardımcısı ‘ikinci tura kaldı’ dediler, ellerinde bir şey yoktu. Bana hiçbir şey veremediler. Sabah istifa edecektim, ya sabır dedim. Abant’ta seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmadılar. Aday benim, ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz. 107 mitingi yapan Muharrem İnce. Beni toplantıya çağırmadılar. Çekileyim gideyim dedim, ya sabır dedim. ‘Saraya giden CHP’li var’ dediler. Sayın genel başkanı aradım ‘ayıp oluyor, bu CHP’yi yaralar’ dedim. Bana atılan iftira gibi olur bu, sert konuşurum dedim. ‘İzmir’e gidiyorum ararım seni’ dedi, 6 ay görüşemedik. Saraydan para alındı dendi. Ben sert çıkınca ‘Muharrem İnce’yi kast etmedik’ dediler. 3 milletvekilini günlerce ikna etmeye çalıştılar, ikna edemeyince ‘Saray operasyonu’ dediler. Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım artık yok.

Bir siyasi parti için adım attıklarını belirten İnce, partisinde her şeyin seçimle olacağını ve iki kez başarılı olamayan başkanın bir daha aday olamayacağını belirtti. İnce, CHP’de daha önce defalarca istifanın eşiğine geldiğini ise, şu açıklamaları ile anlattı:

İnce’nin en çok dikkat çeken açıklamalarından biri ise, CHP için “Yüzde 30’u geçerek onların ayarlarını bozdum ben. Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. CHP yönetiminin ayarlarını bozdum ben.” demesi oldu.