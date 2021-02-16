Muharrem İnce: ‘CHP Oylarımı Bölmezse İktidarım’

CHP’de, kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından parti içi sorunlar yaşayan ve Memleket Hareketi’ni kuran Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde partiden istifa etme kararı almıştı. İnce, kendisine gelen eleştirilerle ilgili, Hürriyet’ten Ertuğrul Özkök’e konuştu. İnce, röportajında “Seçim gecesi bana haksızlık ediliyor” dedi.

Seçim gecesi ne oldu?

24 Haziran seçimlerinde, parti yönetimi ile anlaştığını ve sonuçları bir otelden takip ettiğini belirten İnce, “Tamam İsmail Küçükkaya ’ya attığım mesaj hata oldu. Ama partide seçimi izleyen komiteden bana bilgi gelmedi. Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk. 'Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı” dedi.

‘CHP oylarımı bölmezse iktidarım’

CHP’nin oylarını böldüğü ile ilgili kendisine yöneltilen ifadelere yanıt veren Muharrem İnce, “Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile ittifak yapıyorlarsa, benimle de yapacaklar” dedi.

Özkök, İnce’nin telefonu kapatmadan önce “CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım” dediğini de aktardı.