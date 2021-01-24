Muhalif Lider Navalni Tutuklanmıştı: Rusya Sokaklara Döküldü

Rusya’da muhalif lider Aleksey Navalni, sinir gazı ile zehirlenmesinin ardından son anda Berlin’e ulaştırılmış ve burada tedavi altına alındıktan sonra, Rusya’ya döner dönmez gözaltına alınmıştı. Navalni’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Rusya’da ortalık karıştı. Binlerce kişi durumu protesto etmek için sokaklara çıkarken, 1000’den fazla Rus tutuklandı.

Muhalif siyasetçi Navalni’nin eşi de tutuklandı

Navalni’ye destek vermek için soğuk havada meydanlara inen Ruslar, telefon bağlantılarında kesintiler yaşadı.

Reuters’a göre en az 40 bin kişi protestoya katıldı

Rus kaynaklar, Moskova’da düzenlenen eylemlere 4 bin kişinin katıldığını belirtirken, haber ajansı Reuters ise en az 40 bin kişinin katıldığını aktardı.

Başkentte ‘Putin bir hırsız’ sloganları

Gösterilere katılan protestocular, “Navalni’ye özgürlük” ve “Putin bir hırsız” sloganları attı.