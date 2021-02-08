Muhalefetin yeni anayasa için kırmızı çizgisi "laiklik" olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut anayasada birçok defa değişiklik yapıldığını ancak vesayet ve darbe kalıntılarının silinemediğini dile getirmiş, yeni anayasa hazırlanması gerektiğine dair açıklamada bulunmuştu. Erdoğan'ın anayasa çıkışına ilk destek MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'den gelmişti. Adalet Bakanı Gül, Türk milletiyle birlikte sivil anayasa hazırlanacağını ifade etmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, hükümetin yeni anayasayı halk oylamasına götürmek için 360 milletvekiline gereksinimi olacak. Yeni anayasa için muhalefetin kırmızı çizgisi laiklik olacak.

Muhalefetin yeni anayasa için ilk tezi şöyle olacak:

- Devletin kurucu felsefesi, anayasanın ilk dört maddesinde ortaya konmuştur. Söz konusu maddeler içerisinde laiklik de vardı. Anayasanın ilk dört maddesine ilişkin hükümetle anlaşmaya varılsa da yeni hazırlanacak olan anayasa laiklik ilkesine dayanmalı. Devlet işleriyle din işleri kesin bir çizgiyle birbirinden ayrılmalı. Türkiye'de "din devleti" algısına son verilmeli.

Muhalefetin yeni anayasa için ikinci tezi şu şekilde olacak:

- Ülkemizin şu anda karşılaştığı ekonomik problemlerin temelinde temel hak ve hürriyetler ilişkin sorunlar yatıyor. Bundan hareketle yeni anayasaya ilişkin çalışmalarda 1961 Anayasası'nda belirlenen temel hak ve hürriyetler merkeze alınmalı. 1961 Anayasası'nın sendikal haklar, sendikal örgütlenmeler ve tutukluluk süresine ilişkin hükümleri baz alınmalı.

Muhalefetin yeni anayasa için üçüncü tezi şöyle olacak:

- Muhalefetin bir amacı da hükümetin üstünde basın özgürlüğü konusunda baskı kurmak. Muhalefet, hükümetin reklamlar aracılığıyla muhalif medyaya yönelik yaptırım getirecek bir yetkiye sahip olmaması gerektiğini ifade ediyor. Basın mensuplarının haberleri sebebiyle tutuklanmamaları gerektiğine dikkat çeken muhalefet, yeni hazırlanacak anayasada basının özgür olduğuna ve sansür uygulanamayacağına dair ilkeye güç kazandırılmasını talep ediyor.

Muhalefetin yeni anayasa için dördüncü tezi şu şekilde olacak:

9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) denetleme ve denge fonksiyonunu yitirdiğine işaret eden muhalefet, gensoru, sözlü soru ve yazılı soru tarzında mekanizmaların yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor. Muhalefet, sistemden güç alan hükümetin soru önergelerine cevap vermeme gibi bir hakka sahip olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanının yetkilerinin (kararname gibi) kısıtlanmasını isteyen muhalefet, söz konusu yetkilerin tekrar TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) verilmesini istiyor.

Yeni anayasaya ilişkin şu ana kadar hangi ayrıntılar belli oldu?

Yeni anayasaya ilişkin bazı ayrıntılar belli olmaya başladı. Söz konusu anayasada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açık olmayacağı ifade edildi. Mevcut anayasada yer alan bazı uygulamaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yeniden düzenleneceği belirtildi. Cumhurbaşkanı'nın bazı konularda hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunabilmesinin değerlendirileceği aktarıldı. TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) denetim yetkisinin kapsam olarak genişletilmesinin ele alınacağı ifade edildi. Bakanların TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gelip çalışmalarına dair komisyonlara bilgi vermelerinin değerlendirileceği belirtildi. Yargının bağımsızlığı gibi konuların yeni yönetim sistemine göre ele alınacağı kaydedildi.