"Muhalefet çözüm sunuyor mu?" anketinin sonuçları!

Türkiye'de muhalefet partilerinin erken seçim isteği sürerken anket şirketleri de kamuoyu yoklaması yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partileri tarafından Türkiye'nin yararına olacak şekilde alternatif çözüm üretilmediğini düşünüyor. MetroPoll Araştırma tarafından konuya ilişkin bir anket gerçekleştirildi.

Söz konusu anketin katılımcılarına "Muhalefet partileri tarafından Türkiye'nin problemlerine ilişkin alternatif çözüm üretildiğine inanıyor musunuz?" diye soruldu. Katılımcıların yüzde 52'sine göre, muhalefet partileri tarafından Türkiye'nin problemlerine ilişkin alternatif çözüm üretilmiyor.

Partilere göre seçmenler hangi fikre sahip?

CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy verenlerin yüzde 38'i, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 33'ü, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yüzde 42'si, muhalefet partileri tarafından Türkiye'nin problemlerine ilişkin alternatif çözüm üretilmediğini düşünüyor.

Muhalefet partileri arasındaki diyalog yeterli mi?

MetroPoll Araştırma tarafından yapılan diğer bir ankette ise katılımcılara "Türkiye'de muhalefet partileri arasında yeterli seviyede iş birliği ve diyalog kurulduğuna inanıyor musunuz?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 55'ine göre, Türkiye'de muhalefet partileri yeterli seviyede iş birliği ve diyalog kurmuyor.

Partilere göre seçmenler hangi fikre sahip?

CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy verenlerin yüzde 45'i, İYİ Parti'ye oy verenlerin yüzde 37'si, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yüzde 56'sı, Türkiye'de muhalefet partileri arasında yeterli seviyede iş birliği ve diyalog kurulduğuna inanmıyor.

Muhalefet ve iktidarın oy oranları

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sancar, Ocak ayında yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşmıştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sancar, kararsızların dağıtımı gerçekleştirilmeden iktidarın oy oranının yüzde 37,2 olarak çıktığını, muhalefetin oy oranının ise yüzde 43 olarak çıktığını dile getirmişti. Sancar, kararsızların oy oranının ise yüzde 18,6 olduğunu dile getirmişti.

Kararsızların dağıtımının gerçekleştirilmesi durumunda iktidarın oy oranının yüzde 45,7 ve muhalefetin oy oranının yüzde 52,8 olarak hesaplandığını aktaran Sancar, kararsızların orantılı bir şekilde dağıtılmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Sancar, yine de gelen isteklerin ardından bir yol göstermesi için kararsızların orantılı bir şekilde dağıtılmış haliyle oy oranlarını paylaştığını aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 12:12