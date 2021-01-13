Muhabir, "Durum çok kötü" diyerek gözyaşlarına boğuldu!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), koronavirüsün en çok sarstığı ülke oldu. Söz konusu ülkede son bir günde 4 bin 197 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Böylece pandeminin başından beri en fazla ölüm gerçekleşmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şu ana kadar 389 bin 621 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Koronavirüste gelinen son durumun çok kötü olduğunu anlatan Sara Sidner isimli CNN muhabirinin ağladığı görüldü. Sidner, koronavirüs sürecinde 10 tane hastaneye gittiğini belirterek, pandeminden en fazla Latinlerin ve siyahilerin etkilendiğini aktardı. Hem annesini hem de babasını koronavirüsten kaybeden bir kişiyle görüştüğünü belirten Sidner, otoparkta cenaze töreninin düzenlendiğini ifade etti. Sidner, bu durumu kimsenin yaşamaması gerektiğini kaydederek, insanların yakınlarının ölümüne neden olmamaları için üstlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Koronavirüsten yakınlarını kaybeden ailelerin bu durumun nasıl üstesinden geleceklerini düşünmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Sidner, gözyaşlarına boğulması nedeniyle özür diledi.

Bunun üzerine Sidner'in özür dilememesi gerektiğini belirten sunucu, halkın Sidner'in sahadan aktardığı haberleri seyrettiğini, pandemi sebebiyle korkunç bir sene geçirildiğini ve Sidner'in hem muhteşem bir haberciliğe imza attığını hem de kalbini ortaya koyduğunu söyledi. Sunucu, Sidner'e minnettar olunduğunu ifade etti. Sidner de sunucuya teşekkür ederek, hiçbir ailenin bu durumu yaşamaması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Eyaletlere göre koronavirüs bilançosu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) şu ana kadar en fazla vaka 2 milyon 804 bin 651 ile California'da tespit edildi. Söz konusu eyalette şu ana kadar 31 bin 81 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. En fazla vakanın tespit edildiği ikinci eyalet 2 milyon 24 bin 742 ile Texas oldu. Burada şu ana kadar 31 bin 100 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. En fazla vakanın kayıtlara geçtiği üçüncü eyalet 1 milyon 503 bin 482 oldu. Bu eyalette şu ana kadar 23 bin 231 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. New York eyaleti vaka sayısı bakımından dördüncü eyalet oldu. 1 milyon 197 bin 391 vakanın tespit edildiği eyalette, 40 bin 16 kişi yaşamını yitirdi. Illinois eyaleti ise vaka sayısı bakımından beşinci eyalet oldu. 1 milyon 40 bin 168 vakanın saptandığı eyalette, 19 bin 497 kişi öldü.

Toplu aşılamanın başlatıldığı ülkede koronavirüs aşılarının çöpe gitmemesi için öncelik sıralamasının genişletildiği bildirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021, 17:18