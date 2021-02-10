Muğla’nın Ormanında Ölümsüzlük Mantarı Keşfi! Çin İmparatorları Kullanıyordu

Mustafa Demir, Muğla Marmaris’te ormanlık alanda gezinti yapıyordu ve bu gezinti sırasında çok nadir bulunan ve ölümsüzlük mantarı olarak bilinen “Reishi” mantarını bulduğu öğrenildi. Bu mantarın eski zamanlarda da imparatorlar tarafından Kullanılıp her derde deva olduğu biliniyordu. Nadir görülüp zor bulunmasından dolayı piyasada 1500 ile 2000 lira arasında satıldığı öğrenilen mantarın doğada bulunması oldukça güç olduğu için zaman zaman 4 bin liraya kadar yükselen bir fiyata sahip olduğu ifade edildi.

Mustafa Demir’in, gözde tatil beldelerinden biri olan Marmaris’te yaptığı gezinti sırasında ölümsüzlük mantarını bulduğu haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Seracılık işi ile uğraşan ve tur operatörlüğü mesleklerini yapan Demir, ormanlık alanda yaptığı yürüyüş sırasında şans eseri piyasa değeri 2.000 lira olan mantara gözü çarptı. Seracılık işi ile uğraşan Mustafa Demir, gördüğü ilginç mantarların fotoğrafını çekti ve ziraat mühendisi olan bir arkadaşına gönderdi. Arkadaşının verdiği bilgi üzerine bulduklarının çok nadir olduğunu ve isimlerinin “ölümsüzlük mantarı” olduğunu keşfetti.

Turistlerin akın ettiği turkuaz rengi denize karşı olan ormanlık alanda gezinti yapan Mustafa Demir, sığla ağacının çevresinde çok sayıda ölümsüzlük mantarını bulduğunu söyledi. Marmaris ormanında bulduğu mantarların fotoğrafını çekip ziraat mühendisi olan bir arkadaşına gönderen Mustafa Demir, fotoğrafını çektiği mantarların ölümsüzlük mantarı olduğunu anladı. Ardından bu mantarlardan yaklaşık 10 kilogram toplayarak onları serasına ekledi. Nadir bulunan bu mantarın kanser ve İlaç yapımında da kullanıldığını öğrenildi. Tesadüfen ormanda bulduğu mantarların nasıl kullanıldığı hakkında yöntemlerini öğrenmek isteyen Mustafa Demir, konuyu önce uzmanlarına danışacak. Ancak ticari bir amacı olmadığını da belirtti. Ölümsüzlük mantarı olarak tanınan ve nadir bulunan mantar özellikle Uzakdoğu ülkelerinde yetişip Çin imparatorları tarafından kullanılıyordu. Çin ile birlikte Kore, Japonya ve Endonezya'da da yetişen mantarlar Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde de çay olarak tüketilmekte.