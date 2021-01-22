Müge Anlı'da canlı yayında cinayet itirafı: Ben öldürdüm!

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın sunumu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıpları, cinayetleri ve birçok sosyal sorumlukluk projesi ile sorunları çözmeye devam ediyor. 22 Ocak tarihinde yayınlanan programda ise günlerdir kocasının ölümü ile katili arayan Mersinli Alime'nin aslında kocasının katili olduğu ortaya çıktı.

Canlı yayında itiraf: Kocamı ben öldürdüm!

Müge Anlı'nın programında Mersin'de çalıştığı serada ölü bulunan Ali Toprak adlı şahsın şüpheli ölümü araştırılıyordu. Ali Toprak'ın akrabaları ve eşi göz yaşları içinde katili merak ediyorlar ve bulunmasını istiyordular. Öldürülen Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, olay günü yani 31 Ağustos 2020 tarihinde eşi ile beraber muz serasında beraber çalıştıklarını fakat o gün seradan başka bir seraya su almaya gittiğini ve döndüğünde eşinin cansız bedeni ile karşılaştığını söyledi.

Müge Anlı ve ekibi yaptıkları araştırmada güvenlik kameralarının görüntüsüne ulaşarak aslında Alime Toprak'ın hiç seradan ayrılmadığını tespit ettiler. Güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Alime Toprak, Müge Anlı'nın bildiklerini anlat demesi üzerine canlı yayında itirafta bulunarak "kocamı ben öldürdüm" dedi. Alime Toprak 44 yaşındaki eşini beraber çalışmaya gittikleri muz serasında öldürmüş.

Alime Toprak cinayeti itiraf ettikten sonra nedenini ise şöyle açıkladı : "Beni dövüyordu, o gün serada da çok dövdü. Çocuklarıma da zarar verecek diye çok korktum çünkü onlara da zarar vermek istiyordu. Büyük oğlum çok çekti o öldürdüğümü biliyordu ama hiç üzülmedi. Çocuklarımı ve kendimi korumak için öldürdüm." ifadelerini kullandı.

Alime Toprak'ın stüdyoda gelen itirafından sonra Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayeti itiraf eden Alime Toprak'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlamasının ardından Mersin'e gönderilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 17:14