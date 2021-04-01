Müge Anlı'nın Programı Kaldırılacak Mı? RTÜK Başkanı Açıkladı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çok sayıda olayın aydınlanmasında yardımcı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ilişkin bazı merak edilen soruları cevaplandırdı. Şahin hafta içi her gün Atv ekranlarında sabah kuşağı olarak yayımlanan programla ilgili bazı açıklamalar yaptı. RTÜK politikaları ve ceza kararları ile sürekli eleştiren odağı haline gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, katılım sağladığı bir programda binlerce kişinin sabah kuşağında izliyor olduğu programa dair konuştu. RTÜK'te ceza kararlarının nasıl alındığından, dizideki şiddet olayları, reklam politikaları kuşağı programları hakkında açıklamalarda bulundu. merak edilen soruları yanıtlayan Şahin merak edilen Detaylara cevaplandırdı.

Programda işlenen konular yüzünden gündem haline gelen Müge Anlı'ya ceza verme gibi bir durumlarının olmadığını dile getirdi. Şahin, ‘’ Biz ceza verme taraftarı değiliz sabah kuşağı programları ciddi şekilde izleniyor biz burada bu programlar nasıl olmalı diye konuşmalıyız’’ açıklamasını yaptı.

RTÜK başkanı Ebubekir Şahin Katılım saldırı programda, RTÜK'te ceza kararlarının nasıl alındığından, dizideki şiddet olayları, reklam politikaları kuşağı programları hakkında açıklamalarda bulundu. merak edilen soruları yanıtlayan Şahin merak edilen Detaylara cevaplandırdı.

Candaş Tolga Işık'ın sunmuş olduğu Haber Global ekranlarında yayımlanan Az Önce Konuştum programında, Işık ‘’ Dizilerin öpüşme sahnelerinde nötr ceza almasına karşın Müge Anlı gibi programlarda işlenen olayları neden ceza almadığı’’ sorusu üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bu konunun üst kurul toplantılarında ele alındığına, müeyyide birden bir ceza olduğuna ve ceza verme taraftarı olmadıklarını sabah kuşağı programlarının ciddi bir şekilde izlendiğini dile getirdi. Başkan Şahin, ‘’ Bu programlar nasıl olmalı diye konuşmalıyız’’ açıklamasını yaptı. Müge Anlı ve benzeri programların başka kanallarda da yapıldığı ve kaldırılan programlarının nedeninin sadece kurallara aykırılık olduğunu yoksa programın kanuna göre bir ayrımcılık olmadığını dile getiren Şahin açıklamanın devamında ise bu programlar ev hanımları tarafından çok izlendiğini evlilik programları kalktığında ise Aile Bakanlığı müsteşarı olduğunu, evlilik programlarında uygunsuz konuların işlendiği içeri siyasi otoritenin kaldırmak zorunda kaldığı dile getirdi açıklamanın sonunda ise bu tür programların rehabilite edilmesi gerektiğine inandığını da ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 23:38