Müge Anlı'dan flaş koruma açıklaması!

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ve abisi sosyal medya üzerinden Müge Anlı'yı ölümle tehdit etmişti. Bunun ardından Müge Anlı'nın korumasının olup olmadığı merak konusu olmuştu. Sevda Türküsev programında Müge Anlı'ya tehdit olayından sonra korumasının olup olmadığını sordu. Müge Anlı ise bu konuya açıklık getirdi. Müge Anlı, koruma ile gezmediğini belirterek " Benim hiç öyle bir hayatım yok. Hiç kimse kimsenin kaderine ölümü yazamaz. Kimse kimsenin kaderinden ölümü de alamaz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümü tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un tutuksuz yargılanması ise tepkilerin odağı olmuştu. Aleyna Çakır olayı Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmişti. Müge Anlı ve ekibi Aleyna Çakır davasında birçok detaya değinmiş ve olayı aydınlatmak için günlerce calışmışlardı.

Aleyna Çakır ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun 11 Ocak'ta ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ümitcan'ın yanında bulunan 2 kadınla beraber yasaklı madde kullanımı görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasından sonra emniyet mensupları tarafından yakalanan Uygun çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kardeşinin tutuklanması ve aynı zamanda annelerinin şüpheli ölümünden Müge Anlı'yı sorumlu tutan ağabey ise sosyal medya üzerinden tehditler savurdu.

Ümitcan Uygun'un abisi “Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var hepinizi keserim bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını yedirmeyeceğim kimseye, hakedeni alacak. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz yakında. Ağabeyi onu yalnız bırakmıyor arkasında ve durmaya da devam edecek. Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım önce Müge Anlı.Bunu sende tadacaksın." ifadelerini kullanarak Müge Anlı'yı aleni tehdit etmişti.



Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 18:23