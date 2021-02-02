Müge Anlı'da mucize ! Emel Savaş'tan mutlu haber!

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın sunumu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıpları, cinayetleri ve birçok sosyal sorumlukluk projesi ile sorunları çözmeye devam ediyor. 2 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan programda ise mucize yaşandı. 4 yaşında iken Harem otogarında kaybolan Emel Savaş 37 yıl aradan sonra bulundu!

Müge Anlı'da yine mucize yaşandı !

4 yaşında kaybolan Emel Savaş'ın annesi Fatma Kalay Müge Anlı'nın programına katılarak kızı Emel'in 37 yıl önce Harem otogarında kaybolduğunu söyledi. Müge Anlı ve ekipleri hemen çalışmalara başlayarak kısa sürede Emel'i buldu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olaydan mutlu haber gelerek 37 yıl aradan sonra Fatma Kalay kızının yaşadığını ve nerde, nasıl olduğunu öğrendi.

Emel Savaş'ın İngiltere' de yaşadığı öğrenildi. Bankacı olan Emel'in evli ve 2 çocuk annesi olduğu ortaya çıktı. Emel annesine fotoğraf gönderdi fakat yayınlanmasını istemediğinden ekranlara yansıltılmadı. Ayrıca Emel Savaş bu duruma zamanla alışacağını fakat şu an için uzak kalmak istediğini belirtti. Stüdyoda ise sevinç göz yaşları yaşandı.

Emel'in annesi Fatma Kalay ise geçmişte yaşananları anlatınca büyük bir dram çıktı. Fatma Kalay çok küçük yaşta kaçırılarak zorla evlendirildiğini ve 14 yaşında hamile kaldığını söyledi. Fatma Kalay eşinden defalarca şiddet gördüğünü belirterek aynı şekilde kızı Emel'in de şiddet gördüğünü ekledi.





Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 15:44