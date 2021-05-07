Müge Anlı'da Kayıp Olan Kız Sevgilisinin Evinden Çıkınca Annesi Baygınlık Geçirdi

Atv'nin en başarılı programları arasında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıl almaz bir olay yaşandı. 15 yaşındaki kayıp olarak aranan genç kız, yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medyadan tanışıp yanına kaçtığı Faruk Bakırcı’nın Samsun'daki evinde bulundu. 15 yaşındaki genç kızdan yaklaşık olarak 36 gündür haber alınamıyordu. Polis ekipleri eşliğinde küçük kız canlı yayın sırasında sosyal medyadan tanıştığı Bakırcı'nın evinden çıkarıldı. Anne ise kızının bulunduğunu öğrenince sevinçten stüdyoda baygınlık geçirdi.

Olayın İstanbul Bağcılar'da meydana geldiği öğrenilirken 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi genç kızın sosyal medyadan tanıştığı ve kaçtığı güne kadar daha önce hiç görmediği 20 yaşında olduğu öğrenilen Faruk Bakırcı’nın Samsun'daki evine gitti ve orada kaldı. Aile ise kızlarını her yerde aradı ancak ulaşamadı. Son olarak Atv' nin sevilen programı Müge Anlı'nın yolunu tutan acılı anne, kızının bulunduğunu öğrendiği zaman sevinçten bayıldı. Müge Anlı, kayıp olan 15 yaşındaki kız ve ailesini ekranlarda buluşturdu ve mutluluk dolu anlar yaşandı.

Kızının bulunduğunu öğrenen anne ise genç kızın evine dönmesini istedi ancak aldığı yanıt karşısında şok oldu. 15 yaşındaki kız asla o eve dönmek istemediğini ve babasının kendisine para karşılığında evlendirmek istediğini açıkladı. “Tekrar o eve dönmeyeceğim.” şeklinde ifadeler kullanan 15 yaşındaki küçük kız, devlet korumasına gireceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, kayıp olan kardeşini aramak için stüdyoya gelen Adem İnan’ın cinayetten yargılandığı ve aynı zamanda tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı. Ağabey Adem İnan, birini öldürdüğü için 5 yıl cezaevinde kaldığını söyledi ve bu açıklamalar ile de seyirciler şok geçirdi. Diğer taraftan, 8. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki genç kızın sevgilisinin kendisini kaçırmadığını ve kendi isteği ile gittiğini açıklaması programa damga vurdu.