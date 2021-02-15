Müge Anlı'da flaş ayrılık! Arif Verimli programdan neden ayrıldı?

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı'nın sunumu ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programı kayıpları, cinayetleri ve birçok sosyal sorumlukluk projesi ile sorunları çözmeye devam ediyor. Müge Anlı'ya programda Arif Verimli ve Şevki Sözen eşlik ediyordu. Fakat bugün Arif Verimli'den açıklama gelerek programdan ayrıldığını açıkladı.

Psikiyatrist Arif Verimli sosyal medya hesabından ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

“Sevenlerim, Dostlarım;

12.02.2021 tarihi itibariyle 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan’a, her zaman saygı ve yakınlık gördüğüm bütün Atv emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım’a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tibbi sınırları bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkedir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum.. Saygılarımla. "

Arif Verimli'nin programdan ayrılmasından sonra neden ayrıldığı ise merak konusu oldu. Ayrılık sebebinin Şevki Sözen olduğu iddia edildi. Peki ayrılık sebebi Şevki Sözen mi?

Şevki Sözen yüzünden ayrıldığı iddiaları gündeme damga vururken sebebi merak edilmeye başlandı. Arif Verimli 'nin Şevki Sözen ile aralarının iyi olmadığı nedeni ile ayrıldığı öne sürüldü. Fakat Arim Verimli iş yoğunlu nedeni ile programdan ayrıldığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 21:23