Müge Anlı'da Bir Cinayet Daha Çözüldü

Uzun süredir kardeşleri, 4 çocuğu ve annesi tarafından aranan kadının ne yazık ki öldürüldüğü ortaya çıktı. Konunun detayları haberimizde.

Müge Anlı'da Bir Cinayet Daha Çözüldü

Müge Anlı'nın, Atv'de Tatlı Sert programında bir süredir olay olarak işlenen 34 yaşındaki kadının Z.G’nin  kaybı bugün gelen itiraftan sonra çözüldü. Kaybolan kadının mezarının kimsesizler mezarında olduğu öğrenildi. Çok uzun süredir kayıp olan kadın ormanlık alanda ölü bulundu.  4 çocuk annesi Z.G sevgilisi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldüğü  öğrenildi.

  Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı Sert programına  cinayete kurban giden kadının  kardeşleri başvurarak,  kaybolan kardeşlerini  aramaya çıkmışlardı.

  Şüphelilerin arasında kadının sevgilisi ve iki kardeşi de bulunuyordu. Bu 3 kişinin gözaltına alınmasından sonra  sevgiliden itiraf geldi.

  Yaptığı itirafta,  arabada olduklarına kadının bıçak ile intihar etmek istediğini bunu engellemeye çalışırken yanlışlıkla kalbinden bıçaklandığını  ve kadının öldüğünü anlayınca,  kalbinden bıçaklanan kadını arabadan attığını ifade etti.

  15 Eylül 2019 tarihinde ortadan kaybolan 4  yaşındaki çocuk  annesi kadın,  çocukları, kardeşleri ve annesi tarafından aranıyordu. Yoğun aramalar sonucunda kayıp kadının cesedi Çatalca'da bir ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

 Müge Anlı,  sunmuş olduğu Tatlı Sert programında eski sevgili olan E.B ‘nin emniyette cinayeti itiraf ettiğini duyurdu.

  Katil zanlısı yaptığı itirafında, 34 yaşındaki kadınla o gün birlikte olduklarını,  tartıştıklarını ve Z.G’nin  arabada bulunan bıçakla intihar etmek istediğini ve olaya müdahale etmek istediğini ancak bir kaza neticesinde kalbinden bıçaklandığını, söyledi. Kadının öldüğünü anlayınca ise Çatalca'dan arabadan attığını,  ifade etti.

 Katil zanlısı eski sevgilinin itiraftan önce programda, Z.G’yi  çok sevdiğini ve çok aşık olduğunu dile getirmişti. Aynı zamanda katil zanlısının  evli olduğu da ortaya çıktı.  Cinayete kurban giden Z.G’nin  kardeşlerinin iddiasına göre, eski sevgili  hem  kadına hem de çocuklarına kötü davranıyor ve şiddet uyguluyordu. Aynı zamanda kadının üzerine çok sayıda borç ve çek yazdırdığı da kardeşlerin iddiası arasında.

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