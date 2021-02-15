Müge Anlı Açıkladı: İkranur’un Katili 14 Yaşındaki Amcası Çıktı!

Giresun’un Bulancak ilçesinde geçen sene yaşanan olayda, İcilli köyünde yaşayan 7 yaşındaki İkranur kaybolmuştu. İkranur’un cansız bedeni ise, köye 4 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu. Polisin ilk bulgularına göre İkranur’un öldürülerek dere kenarına atıldığı ortaya çıktı.

İkranur’un katili amcası çıktı

Müge Anlı’da İkranur’un ölümünün aydınlatılması için bir süredir tanıklar dinleniyordu. Bu olaylar yaşanırken, 5 şüphelinin ifadeleri alındı. İkranur’Un amcası S.T. ile halası A.T. ise adliyeye sevk edildi. Sorgulama devam ederken, İkranur’un amcasının, küçük kızı öldürdüğünü itiraf ettiği duyuruldu.

Otopsi sonucu ölüm neden ortaya çıkacak

Bulancak Cumhuriyet Savacılığı, İkranur’un ölümü ile ilgili otopsi yapacak. İlk belirlemelere göre bir travmatik bulgu elde edilemedi. Otopsideki çoklu organ incelemesi ise kesin ölüm nedenini gösterecek.