MSB: 4 PKK/YPG'li terörist öldürüldü!

Barış Pınarı Harekât Bölgesi'ne sızma ve saldırı teşebbüsünde bulunan 4 terörist etkisizleştirildi. Konu hakkındaki açıklama MSB'den (Millî Savunma Bakanlığı) geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde sağlanan güven ve huzur ortamına zarar vermek üzere 4 PKK/YPG'li teröristin sızma ve saldırı teşebbüsünde bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, kahraman komandolar tarafından hain teröristlerin etkisiz duruma getirildiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekâtı nasıl başlamıştı?

BM (Birleşmiş Milletler) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesine göre Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanmıştı. Türkiye, PKK/YPG terör örgütü tarafından güvenliğin tehdit edilmesi nedeniyle harekete geçmişti. Sınırlarının güvenliğini korumak ve Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek isteyen Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı'nı 9 Ekim 2019'da başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) ve SMO (Suriye Millî Ordusu) tarafından Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ terör örgütü ve PKK/YPG terör örgütüne karşı harekât başlatıldığını ifade etmişti.

Barış Pınarı Harekâtı sırasında hangi gelişmeler yaşanmıştı?

- 9 Ekim 2019 tarihinde Türk askerleri, Fırat'ın doğusunda yer alan topraklara saat 22.30 sularında girmişti.

- 10 Ekim 2019 tarihinde SMO (Suriye Millî Ordusu), ilk olarak Tel Abyad'a, daha sonra ise Rasulayn'a girmeyi başarmıştı.

- 12 Ekim 2019 tarihinde Rasulayn ilçe merkezi terör örgütlerinden temizlenmişti. Aynı tarihte güneyde daha derinlere inen SMO (Suriye Millî Ordusu) M4 kara yoluna ulaşmıştı. Söz konusu yer, harekâtın en kritik hedeflerinden biri olarak görülmüştü.

- 13 Ekim 2019 tarihinde Tel Abyad ilçesi terör örgütlerinden arındırılmıştı.

- Barış Pınarı Harekâtı'yla beraber 600'e yakın yerleşim bölgesinin terör örgütlerinden temizlendiği bildirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 12:24