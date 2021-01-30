Mozart gemisinden kurtulan denizciler Türkiye'de!

Gine açıklarında 23 Ocak Cumartesi günü saldırıya uğrayan Mozart gemisinde kurtulan İlhan Süha Tatlıgül isimli başmühendis, Furkan Yaren isimli dördüncü kaptan ile makine dairesinde yağcı olan Bahadır Yeşilalan Türkiye'ye ulaştı. 3 Türk denizcinin Librevil-İstanbul seferini gerçekleştiren THY (Türk Hava Yolları) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na ulaştığı öğrenildi.

Furkan Yaren: Bacağımdan yaralandım!

Saldırı sırasında mürettebatın güvenli alana geçtiğini belirten Yaren, emniyet kapılarının kapattıklarını ve kendilerine yardım edilmesini beklediklerini söyledi. Yaren, korsanların mürettebatı ayırdığını ve 15 Türk denizciyi götürdüğünü kaydederek, kalan 3 Türk denizci olarak Mozart gemisini güvenli bir bölgeye götürdüklerini ifade etti. Türkiye'ye geldikleri için şükreden Yaren, yetkililere saldırıya ilişkin gerekli bilgileri verdiklerini aktardı. Saldırı sırasında Azerbaycan uyruklu denizcinin öldürüldüğünü hatırlayan Yaren, çok üzgün hissettiklerini belirtti.

"Delikten çıkarken yaralandım"

Yaren, korsanlar tarafından kesilen delikten çıkarken hafif şekilde yaralandığını ifade ederek, sağlığında şu anda bir sorun olmadığını söyledi. Ailesine kavuşacağı için mutlu hissettiğini belirten Yaren, korsanların kaçırdığı denizcilerin de kurtulmasını ve Türkiye'ye dönmesini diledi. Yaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli kendileriyle ilgilendiğini ve defalarca canlı görüşme yaptıklarını belirtti. Erdoğan'ın kaçırılan denizcileri Türkiye'ye sağ salim bir şekilde getireceğine dair söz verdiğini aktaran Yaren, kendisine teşekkürlerini sundu.

İlhan Süha Tatlıgül: Kapıları taradılar!

Korsanların merdiven kullanarak iskeleden güverteye çıktıklarını belirten Tatlıgül, bunun üzerine kendilerini dümen dairesine kilitlediklerini söyledi. Tatlıgül, korsanların kapılara ateş açtıklarını ve taradıklarını belirterek, söz konusu korsanlar tarafından kapılara balyozla vurulduğunu ifade etti. Bunun için korsanların 6-7 saat boyunca uğraştıklarını kaydeden Tatlıgül, o esnada Azerbaycan uyruklu denizcinin yaşamını yitirdiğini, kendisinin de düştüğü için yaralandığını söyledi. Bunun üzerine korsanların diğer denizcileri alıp götürdüklerini ifade eden Tatlıgül, saldırının ardından Mozart gemisin kurtardıklarını belirtti.

"Fidye istedikleri denizcilerin kurtulmasını diliyorum"

Tatlıgül, saldırıdan sonra aileleriyle iletişime geçtiklerini kaydederek, korsanların fidye istedikleri Türk denizcilerin de kurtulmasını diledi. Uyumlu ve kaliteli bir mürettebat olduklarını ifade eden Tatlıgül, kaçırılan denizcilerin ailelerine Allah'tan sabır diledi.

Bahadır Yeşilalan: Ailelerini üzmeyelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bakanlara teşekkür eden Yeşilalan, Gabon'da bulunan büyükelçiye de teşekkürlerini sundu. 15 Türk denizcinin esir olduğunu hatırlatan Yeşilalan, söz konusu denizcilerin ailelerini daha çok üzmek ve acılarını anımsatmak istemediğini ifade etti. Yeşilalan, bu nedenle daha fazla konuşmayacağını belirterek, herkese teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Saldırı 23 Ocak Cumartesi günü Gine açıklarında meydana gelmişti. Sao Tome'nin 10 mil kuzeybatısında 19 mürettebatın bulunduğu Mozart gemisine silahlı korsanlar tarafından saldırılmıştı. Boden Denizcilik adlı Türk şirketine ait gemiye yönelik saldırıda Azerbaycan uyruklu denizci yaşamını yitirmişti. Kalan 18 mürettebattan 3'ü gemide bırakılmış, 15'i ise esir alınmıştı. Kalan mürettebata Liberya bayraklı gemiyi götürmeleri için bir rota verilmişti. Geminin dördüncü kaptanı olan Yaren, söz konusu rota doğrultusunda ilerlemiş ve Gabon'da bulunan Gentil Limanı'na ulaşmıştı.

Korsanlar irtibat kurmuştu

28 Ocak Perşembe günü açıklamada bulunan Boden Denizcilik, korsanlar tarafından şirketin Almanya şubesi ile irtibat kurulduğunu ifade etmişti. Kaçırılan 15 Türk denizcinin durumunun iyi olduğunu belirten şirket, korsanların fidye isteyip istemediğine dair bir bilgi vermemişti.

Çavuşoğlu: Saldırılara karşı çalışma yürütülecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından bir çalışma grubu kurulduğunu ifade etmişti. Çavuşoğlu, Gine açıklarında ilk kez korsanlar tarafından saldırı düzenlenmediğine dikkat çekmişti. 23 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen saldırının son olmayacağını belirten Çavuşoğlu, korsan saldırılarının önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini aktarmıştı.