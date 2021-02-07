Motor Sürücüsü Seyir Halinde Epilepsi Nöbeti Geçirdi

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Bahçelievler’de meydana gelen olay korkuttu. Seyir halinde olan bir motor sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi kaza ile sonuçlandı. Şans eseri meydana gelen kazayı hafif yaralar ile atlatan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Bahçelievler’de yaşanan olay sonrası motor sürücüsü ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken yan yolda bulunan bir şeritin ise trafiğe kapatıldığı bilgisi öğrenildi. İşte konu ile ilgili detaylar…

Hareket halindeki motor sürücüsü, seyir halinde iken epilepsi nöbeti geçirmesi ile bariyerlere çarpmaya başladı. İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olay kazaya sebep oldu. Epilepsi krizi yaşayan hareket halindeki motor sürücüsü rahatsızlığı sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bariyerlere çarptı. Kriz geçirip kaza yapan motor sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirdiği anlaşıldı ve hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Meydana gelen üzücü olay Yenibosna mevkiide D-100 yan yolda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ise motor sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi ile direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve ardından yan yolda duran iki taksinin yanından hızla geçip bariyerlere çarpıp durabildiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. İstanbul Bahçelievler’de bugün saat 13.00 sularında yaşanan olayda epilepsi hastası olan motor sürücüsünün seyir halinde nöbet geçirmesi kaza ile sonuçlandı. Araç kullandığı sırada nöbet geçiren araç sürücüsü, duran iki taksinin yanından hızla geçip bariyerlere çarptı. Kaza yapan sürücünün epilepsi hastası olduğu öğrenildiği zaman ise sürücü acilen hastaneye kaldırıldı. İstanbul Bahçelievler’de yaşanan üzücü olayda sürücünün ağır bir şekilde yaralanmadığı öğrenildi. Şans eseri ölü bulunmayan kazada motor sürücüsünün epilepsi hastası olduğu öğrenilip nöbet geçirdiği anlaşıldığında ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İstanbul’da öğle saatlerinde yaşanan olayda kazaya şahit olan vatandaşlar müdahalede bulundu. Çevredekilerden gelen yardım ile otomobilden çıkmayı başaran sürücü, ardından ihbar sonucunda olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Hastalığı nedeni ile seyir halinde iken kaza yapan sürücü hastaneye taşınırken meydana gelen olay sebebiyle yan yol ise şerit trafiğine kapalı hale geldi.