Montrö Bildiresi Nedir? Ak Parti Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni İptal Mi Edecek?

Emekli generallerin yayımladığı bildirisinden sonra ortalık adeta karıştı. AK Parti MHK olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Emekli generaller tarafından yayımlanan karardan sonra toplan kararı alındı.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ

NTV canlı yayınında konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin AK Parti MHK yarın toplanacak ifadelerinde bulundu. Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiriyle karşı karşıyayız dedi. Bu duyuru ise anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç olduğunu açıkladı.

Konuya dair de Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından ise konuya dair soruşturma başladı. Sekreter Şahin gerek mahkemeler gere savcılar gerekli olan her şeyi yapacaktır açıklamasında bulundu. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gerekli cevap verilecektir dedi ve AK Parti ve MHP’nin bu zihniyete karşı ayakta duracağını söyledi.

Aynı zamanda Muhalefeti de eleştirdi Şahin. CHP sözcüsünün yaptığı açıklamalarındaki bu konuşmalardan darbe çıkarmak sivil darbecilere mahsus bir özellik dedi. AK Parti’de bu sözleri ağır eleştirdi.

BAKAN SOYLUDAN TEPKİ

İç işleri Bakanı Soylu tarafından da bildiriye ağır tepki gösterildi. Sabrımızı zorlamasınlar diyen Soylu, demokrasiye hukukun üstünlüğüne, devletimize bağlı ve sadığız dedi. Daha çok yapacak işimiz var diyen Soylu, bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz dedi.

103 EMEKLİ AMİRAL OLAYI NEDİR? MONTRÖ BİLDİRESİ NEDİR?

Aralarında birçok önemli komutanın bulunduğu 103 emekli amiral tarafından bir bildiri yayımlandı. Bildirinin ana fikri ise Montrö Boğazlar Sözleşmesiydi.

Emekli generaller tarafından yayımlanan bu bildiri sonrasında ise hem emekli generallerin isimleri hem de olayın ne olduğu merakla araştırıldı.

103 EMEKLİ AMİRAL OLAYI

Muhalefeti ve hükümeti birbirine düşüren bu olay ülke gündemini sarstı. Hükümetten darbe iddiaları geldi. Böyle olunca vatandaşlar da endişelendi ve meraklandı. Peki nedir bu 103 emekli amiral olayı? Emekli amiraller neden böyle bir bildiri yayımladı?

103 emekli amiral tarafından yayımlanan ve Ankara’da büyük bir yankı uyandıran bu bildiri Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Türkiye’nin bekasında önemli yer tuttuğu ve bu sözleşmeyle ilgili tartışa yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerek vurgusu yapıldı.

HAMZA DAĞDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Hamza Dağ ise yayımlanan bildiri hakkında flaş açıklamalar da bulundu. Bildirinin yayınladığı saat nedeniyle eleştiren Dağ, eski alışkanlıkların devam ettiğini görüyoruz dedi. 15 Temmuz’da darbe yapanlara karşı milletimiz gereken cevabı verdiğini dile getiren Dağ, eski Türkiye özlemi olan kişiler tarafından yapılmış bir bildiridir bu dedi.

MUHALEFET ELEŞTİRİLDİ

Muhalefet ise bu konu hakkında sessizliğini koruduğu için sertçe eleştirdi. Daha sonra ise CHP Grup sözcüsü ve İyi Parti Başkanı Akşener’den açıklamalar geldi. Akşener ve CHP bu bildiriyi darbe olarak nitelendirmenin komik olduğunu belirttiler. Bu tutumları yüzünden de hükümetten sertçe eleştirilere maruz kaldılar.