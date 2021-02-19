Monoliti büyücülerin gönderdiğini ileri sürerek ateşe verdiler!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilginç bir olay yaşandı. Olayın başrolünde ise monolit yani metal bir blok vardı. Başkent Kinşasa'da tekrar beliren monolitin insanlar tarafından ateşe verildiği görüldü.

Söz konusu monolit ilk önce Kinşasa'da yaşayan insanların yoğun bir şekilde ilgisini çekti. Fakat daha sonra metal blokun büyücüler tarafından yollandığı öne sürüldü. Bunun üzerine kalabalık bir grubun monoliti yaktığı fark edildi.

Göbeklitepe'de de bulunmuştu

Romanya ve ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) garip bir şekilde belirdikten sonra ortadan kaybolan metak bloklardan biri de Şanlıurfa şehir merkezine 20 kilometrelik bir mesafede görülmüştü.

5 Şubat 2021 tarihinde Göbeklitepe'nin yakınlarındaki Örencik Mahallesi'nde bulunan monolit herkesin dikkatini çekmişti. Tarlada görüntülenen monolitin 3 metreye yakın bir yüksekliğe ve 1 metre genişliğe sahip olduğu ifade edilmişti. Metal blokun üstünde Göktürk alfabesiyle bir yazılan bir ifadenin bulunduğu görülmüştü. Söz konusu monoliti kimin hangi sebeple diktiği tespit edilememişti.

Vatandaşlar monoliti görünce şaşkınlığa uğramışlardı. Bunun üzerine hemen jandarma ekiplerine bilgi verilmişti. Tarlaya gelen ekipler monolitin çevresinde nöbet tutmuşlardı. Monolite ilişkin birçok komplo teorisi ortaya atılmıştı. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar monolite bakarak fotoğrafını çekmişlerdi. Dünyanın farklı noktalarında önceden görülen metal bloklara benzer olduğu anlaşılan monolit çok sayıda ülke basınında gündem olmuştu. Monolitin daha sonra ortadan kaldırıldığı fark edilmiş ancak yetkililer tarafından herhangi bir açıklama gelmemişti.

Milli Uzay Programı ile bağlantılı çıkmıştı

Göbeklitepe'nin yakınlarında bulunan monolitin Milli Uzay Programı ile bağlantılı olduğu fark edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaya ilişkin 10 senelik hedeflerinin bulunduğu Milli Uzay Programı'nı dünyaya duyurmuş ve monolitin üstünde yazılı olan ifadeyi kullanmıştı: Gökyüzüne bak, Ay'ı gör... O esnada söz konusu metal blokun görüntüsünün Erdoğan'ın arkasında bulunan büyük ekrana yansıtıldığı görülmüştü.

Milli Uzay Programı'nda 2023 senesinde Ay'a sert iniş, 2028 senesinde ise Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirilmesi gibi hedefler var. Öte yandan, gönüllüler arasından seçilecek bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Monolit nedir?

Tek parça taş ya da kayadan oluşan büyük bir kitleye monolit deniliyor. Söz konusu kitleler, genel olarak oldukça sert metamorfik kayadan meydana geliyor. Metal bloklar genel olarak erozyon sonucu ortaya çıkıyor. En büyük monolitler ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Meksika ve Avustralya'da yer alıyor.

"Monolithus" kelimesinden gelen ismin, Türkçe ve İngilizceye ise Fransızca olan "monolithe" kelimesinden geçtiği biliniyor.