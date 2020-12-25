Moderna’nın Kovid Aşısı İçin Şok İddia: Yüz Dolgusu Olanlarda Yan Etki Yapıyor

Koronavirüs aşıları dünyanın birçok ülkesinde uygulanmaya başladı. Faz 3’ü geride bırakarak ülkelerin ilgili kurumlarından onay alan aşılar, binlerce kişiye yapılıyor. Bu aşılardan biri olan, ABD’li Moderna’nın aşısı ile ilgili ortaya atılan iddia, yüz dolgusu yapan kişilerde şişme ve iltihap gibi yan etkilerin ortaya çıktığını gösterdi.

ABD Gıda İlaç Dairesi FDA duyurdu

‘Bağışıklık sisteminin etkisi’

Moderna’nın koronavirüs aşısının yan etkilerini, ABD’nin bu alandaki en üst kurumu olan Gıda ve İlaç Dairesi FDA duyurdu. Moderna aşılarının deneylerinde, daha önce yüz dolgusu gibi estetik operasyonlar geçirmiş kişilerde birtakım yan etkiler görüldüğü aktarıldı. FDA’ya göre Moderna aşısı, yüz dolgusu olmuş kişilerde şişkinlik ve iltihaplanma yapıyor.

ABD’li bir uzman olan Doktor Shirley, bu konuyla ilgili, durumun normal olduğunu belirterek, “Aşı yapıldığında iltihaplanmaya neden olan bağışıklık sistemidir” dedi ve aşının bu etkiyi göstermesinin normal olduğunu aktardı. Doktor, vücudun doğal yollardan oluşmayan “dolgu malzemesi” gibi maddelerde, bağışıklık tepkisi vermesinin olası olduğunu ve insanların, kolay bir şekilde tedavi edilebilen bu gibi durumlardan ötürü aşı olmaktan korkmaması gerektiğini söyledi.

ABD, Moderna aşısına 19 Aralık’ta onay verdi

FDA, acil durum nedeniyle koronavirüs aşıları içinde Alman ve ABD ortaklığı olan BioNTech-Pfizer aşısına 12 Aralık’ta, Moderna aşısına ise 19 Aralık’ta onay verdi. Koronavirüs pandemisine karşı hızlandırılan onay süreci, bazı insanlar tarafından durumun “aceleye getirilmesi” nedeniyle eleştirilmişti.