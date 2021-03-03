MİT kumpası davasında ağırlaştırılmış müebbet kararı!

7 Şubat 2012 tarihinde FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) Başkanı Fidan dâhil olmak üzere kamu görevlilerinden bazılarını ifadeye çağırmıştı. Söz konusu olaya ilişkin 18 sanığın yargılandığı davanın sona erdiği bildirildi.

Karar verildi

Eski Emniyet Müdürleri Kazım Aksoy, Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün'ün aralarında yer aldığı 10 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti'ni şiddet ve cebir aracılığıyla ortadan kaldırma girişimde bulundukları" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı çıktı.

Mustafa Gökkılıç isimli gazeteciye de "FETÖ mensubu olduğu" ve "tahkikatın gizliliğine aykırı davrandığı" gerekçesiyle 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Ne olmuştu?

FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), hükümeti devirmek amacıyla emniyet ve yargı içerisinde örgütlenen militanlarını devreye sokmuştu. Söz konusu terör örgütü, dönemin MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) Müsteşarı Fidan ile teşkilâttan bazı isimleri gözaltına almak istemişti. FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), Fidan ile birlikte teşkilâttan bazı isimleri ifadeye çağırmıştı. Terör örgütü bu şekilde mevcut hükümeti devirmeyi amaçlamıştı. Fakat dönemin Başbakanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Fidan ifade vermeye gitmemişti. Üst düzey MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) görevlilerine yönelik yasal koruma kalkanı getirilmişti. Böylece FETÖ'nün (Fetullahçı Terör Örgütü) 7 Şubat MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) kumpası başarısız olmuştu.

İddianamenin ayrıntıları

Konuya ilişkin iddianamede, emniyet ve yargıya FETÖ'cülerin (Fetullahçı Terör Örgütü) sızdırıldığı belirtilerek, terör örgütü mensuplarının usulsüz şekilde dinleme ve izleme aracılığıyla askerî casusluk ve siyasi casusluk yaptıkları, MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) insani yardım tırlarını arayarak casusluk yaptıkları, gizli toplantıları dinleme aracılığıyla casusluk yaptıkları, fişleme gerçekleştirdikleri, şahsi bilgileri yasa dışı şekilde temin ettikleri ve yaydıkları, şantaj amaçlı ses kaydı ve görüntü yayınladıkları, örgüt için arşiv kurdukları, yasa dışı kanıtlarla tahkikat ve dava başlattıkları, karalama, zorlama, yıldırma, baskı ve tehdide başvurdukları ifade edilmişti.

MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı), 2011 senesinin Kasım ayında Erdoğan'ın çalışma ofislerinde dinleme cihazı bulduğu ve FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) mensubu polislerin suçu saklamak için göstermelik bir tahkikat gerçekleştirip dosyayı kapattıkları kaydedilmişti. FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) tarafından MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) aleyhine bir algı yaratılmaya çalışıldığı belirtilen iddianamede, terör örgütünün mahrem imamları olan İlyas Şahin ile Çetin Özgür'ün ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) gittikleri ve elebaşı Fetullah Gülen'den talimat aldıkları ifade edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 13:37