MİT Gizli Bir Kazı Yapmıştı: Google Haritalar Mersin’deki Evi ‘Gizemli Ev’ Olarak İşaretledi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 82 Evler Mahallesi’nde yer alan bir gecekondu ülkenin gündemine oturmuştu. Bunun nedeni, MİT ve özel harekat polislerinin gözetiminde, bu gecekonduda yaklaşık 1 yıl süre ile kazı yapılması oldu. Kazı ekipleri işlerini bitirdikten sonra ekipmanlarını topladı ve evden ayrıldı. Kazının neden olduğu bilinmese de, kimilerine göre Kral Dakyanus’un hazinesi aranıyordu, bazıları ise St. Paul’ün İncili iddiasına yer verdi. Kazının ardından hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildi. 3. derece arkeolojik SİT alanında yer alan kazı sonucunda uzmanlar yalnızca 1 bronz sikke, kırık sütun ve bazı seramik parçalarının bulunduğunu, bunun dışında bir varlık tespit edilemediğini raporladı.

Google ‘gizemli ev’ olarak işaretledi

Kazıdan sonra bir harabeye dönen gecekonduda neler olduğu hala gizemini koruyor. Mahalle sakinleri olayın ardından bazı kimliği bilinmeyen kişilerin de eve girdiğini belirtmiş, yetkililerden yardım istemişti.

Olaydan birkaç yıl sonra Google, haritalar hizmetinde evin konumu “gizemli ev” olarak işaretlendi. Sokak görünümüne girildiğinde, evle ilgili detaylar yer alıyor.