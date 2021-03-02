MİT Başkanı Fidan, teşkilâtın faaliyetlerini değerlendirdi!

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) Başkanı Fidan, teşkilâtın 2020 senesine ilişkin faaliyet raporunda kritik değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) daha prestijli, etkili ve kuvvetli bir yapı haline geldiğini ifade etti. MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) koronavirüs gölgesindeki 2020 senesinde hem yurt içinde hem de yurt içinde tehditlere karşı önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Fidan, tüm ülkelerin sosyal sistemleri, ekonomik sistemleri ve siyasi sistemlerinin sınandığına dikkat çekti.

"Tehditlerin etkisi arttı"

Fidan, bu süreçte tehditlerin hem nitelik hem nicelik bakımından etkisinin arttığını belirterek, MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) 2020 senesinde tehditlere ve uluslararası sistemdeki dönüşüme karşı millî menfaatlerine göre başarılı bir şekilde faaliyet gösterdiğini aktardı.

"Terörle mücadele uluslararası boyuta taşındı"

MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) geçen sene Türkiye'nin millî menfaatlerine göre çatışma alanlarında etkili bir şekilde rol aldığına dikkat çeken Fidan, dış istihbaratta daha aktif şekilde hareket eden teşkilâtın terörle mücadele meselesini uluslararası arenaya taşıdığını belirtti. Fidan, MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) Türkiye'ye yönelik casusluk çalışmalarını ortaya çıkardığını kaydederek, "teknik istihbaratın" faaliyetlerin temel taşı haline getirildiğini ifade etti.

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından elde edilen başarılarla birlikte Türk milletinin beklentilerinin de artış gösterdiğini aktaran Fidan, istihbaratta yeni yöntemler geliştirmeye, etkili stratejiler üretmeye, mevcut teknikleri yenileriyle birleştirmeye, değişime rahatlıkla adapte olmaya çalıştıklarını belirtti. Fidan, MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilâtı) devletin en köklü kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, söz konusu teşkilâtın Türkiye'nin istiklâlinin ve kuvvetinin önemli koruyucularından biri haline geldiğini ifade etti.

"Vatana hizmeti sürdürecekler"

MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) üyelerinin yüksek ahlâkı benimsediğine ve vatan için daima şehit olmaya hazır olduklarına dikkat çeken Fidan, söz konusu üyeleri "gizli kahramanlar" olarak nitelendirdi. Fidan, MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) üyelerinin vatana hizmet etmeyi sürdüreceğini belirterek, görevleri esnasında yaşamlarını yitiren şehitleri anarken, bütün çalışma arkadaşlarına da teşekkürlerini sundu.

MİT tarafından ne kadar harcama yapıldı?

Raporda, MİT (Millî İstihbarat Teşkilâtı) tarafından geçen sene 2 milyar 449 milyon liralık harcama gerçekleştirildiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 12:15