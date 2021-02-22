MİT, 3 istihbaratçı teröristi indirdi!

Bölücü terör örgütü PKK'yı bitirme ve Türkiye gündeminden tamamen çıkarma yemini eden Türk güvenlik güçleri, kesintisiz operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor.

PKK bölücü terör örgütünün finans ve istihbarat çalışmalarını düzenleyen 3 terörist, MİT'in (Millî İstihbarat Teşkilatı) operasyonu ile Irak'ın Metina bölgesinde etkisiz duruma getirildi.

Edinilen bilgilere göre, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK bölücü ve silahlı terör örgütünün finans ve istihbarat faaliyetlerini gerçekleştiren örgüt mensubu teröristlerin gizli toplantı yapacaklarına ilişkin tespitte bulunarak bir grup teröristi yakın izlemeye aldı.

En doğru zamanda hareket ederek gruba en yüksek darbeyi vurmayı hedefleyen Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, Irak'ın Metina bölgesinde bugün gerçekleştirdikleri operasyon ile örgütün istihbarat ve finans çalışmalarını yürüten 3 teröristi etkisiz duruma getirdi.

Millî İstihbarat Teşkilatı'nın bölgede çalışmalarını gizli ve kapsamlı bir şekilde yürütmeye devam ettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 15:58