Mısır'dan Türkiye açıklaması: Saygı gösterilmeli!

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor.

Mısırlı bir yetkili, ilişkilerin normalleştirilmesini hedefleyen bir ülkenin öncelikle Mısır'ın egemenliğine ve iyi komşuluk ilkelerine saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi. Söz konusu yetkili, Arap ülkelerinin iç işlerine hiçbir şekilde müdahalede bulunulmaması ve uluslararası hukuk kurallarına riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Maslahatgüzarlık düzeyinde ilişkiler vardı"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin halihazırda maslahatgüzarlık düzeyinde sürdürüldüğüne dikkat çeken yetkili, dolayısıyla iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin "tekrar" başlaması gibi bir söylemde bulunulamayacağını söyledi. Yetkili, Türkiye ile Mısır'ın kuvvetli bağlara sahip olduğuna dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Mısır'ın hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında ilan ettiği ruhsat ihalesinde 18 numaralı parseli Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlemesi üzerine iki ülke arasında yeni bir dönem başlayacağına dair sinyaller verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında yeni bir anlaşmanın imzalanabileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda iki ülkenin de herhangi bir ön koşul sunmadığını söylemişti. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin senelerdir kopuk olması nedeniyle hiçbir şey yaşanmamış gibi davranmanın güç olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu nedenle adımların yavaş yavaş atılacağını ve yeni bir yol haritasının belirleneceğini dile getirmişti.

Türkiye ile Mısır'ın güven eksikliği yaşadığını aktaran Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin halihazırda dışişleri bakanlıkları ve istihbarat düzeyinde sürdürüldüğünü, şimdi de diplomatik düzeyde temaslara geçildiğini söylemişti.Çavuşoğlu, uluslararası toplantılar sırasında Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri ile denk geldiği zaman konuştuklarını belirterek, söz konusu isim ile iki sene önce New York'ta görüştüğünü ifade etmişti.

Darbeyle ilişkiler kopmuştu

Mısır'da 2013 senesinde yaşanan askerî darbenin ardından Türkiye, söz konusu ülke ilişkilerini koparmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler sadece maslahatgüzarlık düzeyinde yürütülmeye başlanmıştı. Mısır yönetimi, Doğu Akdeniz meselesinde Yunanistan'ın yanında yer alarak söz konusu ülkeyle bir anlaşma imzalamıştı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 10:30