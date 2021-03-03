Mısır çekildi, Yunanistan'da panik başladı!

Doğu Akdeniz’de Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan ve hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) anlaşması patlıyor. Türkiye'nin ilk gününden itibaren "yok" hükmünde gördüğünü duyurduğu gayrimeşru MEB anlaşmasıyla Mısır binlerce kilometre alana sahip deniz coğrafyasından tamamen vazgeçmişti.

Fakat Mısır sürpriz bir karar alarak, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği ve BM'nin de onay verdiği kıta sahanlığı sınırlarını esas alarak, daha önce 18 numaralı parsel üzerinde ilan etmiş olduğu ruhsat ihalesinden geri çekildi. Mısır'ın bu kararı, Yunanistan'da büyük panik yarattı.

Yunanistan, Kahire üzerinde baskı kurmayı denedi fakat Mısır geri adım atmadı. Doğu Akdeniz’deki Mısır-Yunanistan anlaşmazlığı ise Yunan basını tarafından manşetlere taşındı. Atina'nın kaygısını en net dillendiren The Indicator haber sitesi, "Doğu Akdeniz konusunda Mısır Türkiye ile anlaşıyor" diyerek Atina'nın kabusunu açıkça ortaya koydu. Yunanistan merkezli bir başka haber portalı ise Kahire'nin, Atina'nın çıkarlarına gelecekte büyük zarar verecek biçimde, deniz bölgelerinin sınırlandırılması hususunda Ankara ile anlaştığı iddiasında bile bulundu.

Türkiye ise Mısır yönetiminin aldığı bu karardan gayet memnun. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kahire'nin Atina ile imzaladığı anlaşmayla kaybettiği 13 bin kilometrekare Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) alanı dikkate alındığında, anlaşma ilerleyen dönemlerde değişebilir.

Kahire hükûmetinin söz konusu anlaşmayı bozmasının beklendiğini belirten diplomatik kaynaklar, Doğu Akdeniz’de Mısır'ın Yunanistan’a verdiği tavizlerden kendisinin de rahatsız olduğunu kaydediyor.

Öte yandan Türk hükümeti, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin haklarına saygı göstermesine, "Türkiye ile Mısır arasında olumlu adım" olarak görüyor.