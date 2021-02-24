Miraç Kandili Ne Zaman? 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor

Müslüman alemi için önemli olan Üç aylara girmiş bulunmaktayız, üç aylardan ilki olma özelliği taşıyan Recep ayının içinde bulunan Miraç Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Mübarek kandil gününe az bir süre kala Müslüman alemi bu özel günün takvimlerde hangi güne denk geldiğini merak etmekte. Üç aylara girmiş olduğumuz şu günlerde Müslüman Alemi, kandillerin ne zaman ve hangi gün olduğuna ilişkin aramalar yapıyor. Hz Muhammed'in Mescidi Aksa'dan gökyüzüne yükselmesini ifade eden mübarek Miraç Kandiline günler kala, Müslümanlar ibadetlerini arttırmaya, yapmış oldukları hatalardan dönmek adına af dileyip tövbe etmeye başladı.

2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili, bu yılın ikinci kandili olma özelliğine sahip. İslam alemi bu mübarek günü boş geçirmek istemiyor, Miraç Kandili'nin olduğu günü öğrenip bu mübarek günde ibadetlerini ve dualarını yapmak adına geri sayıma başlandı.

Miraç Kandili'nin Önemi Nedir?

Miraç, İslam inancına göre Hz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Miraç'a yükselmesinin önemini vurgulamaktadır, Miraç kelimesi Arapçada aslen yükseğe çıkma anlamına gelir ve bu söz Arapçada uruc yani ‘’merdiven’’ kökünden gelmektedir.

Üç ayların ilk olarak bilinen Recep ayının 27. gecesi ne denk gelen mübarek Miraç Kandili, takvimlerin 10 Mart 2021 Çarşamba gününü gösterdiği zamana denk gelmektedir.

Miraç Kandili'nin Anlamı Nedir?

Miraç kelimesinin asıl anlamı ‘’ yükselecek yer’’, ‘’ yüksek makam’’, ‘’ merdiven’’ mana. Hikmet ve rahmet dolu olarak anılan bu gecede Peygamberimiz Hz Muhammed'in, Mescidi Aksa'dan göğe yükselerek Allah'tan vahiy almasıdır.

Miraçın diğer bir hikmeti ise, Bakara suresinin son iki ayetidir, ‘ Amenerrasulü’’ olarak başlayan bu ayetler her gün yatsı namazının ardından okunur.

Miraç, Rabbimizden gelen davete icabet etmek, kul olarak üzerimize düşen gerekliliklere yaparak her bir adımda Allah'a yaklaşmaktır. Fani dünyadan vazgeçip baki olana yönünü çevirmektir.