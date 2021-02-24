Miraç Kandili Ne Zaman? 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor

Mübarek Miraç Kandili gecesine sayılı günler kala İslam aleminin bu özel gecenin hangi güne geldiğini merak etmeye başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde

Miraç Kandili Ne Zaman? 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor

Müslüman alemi için önemli olan Üç aylara girmiş bulunmaktayız,  üç aylardan  ilki olma özelliği taşıyan Recep ayının içinde bulunan Miraç Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Mübarek kandil gününe az bir süre kala Müslüman alemi bu özel günün takvimlerde hangi güne denk geldiğini merak etmekte.  Üç aylara girmiş olduğumuz şu günlerde  Müslüman Alemi,  kandillerin ne zaman ve hangi gün olduğuna ilişkin  aramalar yapıyor.  Hz Muhammed'in Mescidi Aksa'dan gökyüzüne yükselmesini ifade eden mübarek Miraç Kandiline  günler kala,  Müslümanlar ibadetlerini arttırmaya,  yapmış oldukları  hatalardan dönmek adına af dileyip tövbe etmeye başladı.

 2021 yılının  ilk kandili olan Regaip Kandili'nin ardından gelen Miraç Kandili,  bu yılın ikinci kandili olma özelliğine sahip.  İslam alemi bu mübarek günü boş geçirmek istemiyor,  Miraç Kandili'nin olduğu günü öğrenip bu mübarek günde ibadetlerini ve dualarını yapmak adına geri sayıma başlandı. 

Miraç Kandili'nin Önemi Nedir?

Miraç,  İslam inancına göre  Hz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  Miraç'a yükselmesinin  önemini vurgulamaktadır,  Miraç kelimesi Arapçada aslen yükseğe çıkma anlamına gelir ve bu söz Arapçada  uruc yani ‘’merdiven’’ kökünden gelmektedir.

Miraç Kandili Ne Zaman?  

Üç ayların ilk olarak bilinen Recep ayının 27. gecesi ne denk gelen mübarek Miraç Kandili,  takvimlerin 10 Mart 2021 Çarşamba gününü gösterdiği zamana denk gelmektedir.

Miraç Kandili'nin Anlamı Nedir?

Miraç kelimesinin asıl anlamı ‘’ yükselecek yer’’, ‘’ yüksek makam’’, ‘’ merdiven’’ mana.  Hikmet ve rahmet dolu olarak anılan bu gecede Peygamberimiz Hz Muhammed'in,  Mescidi Aksa'dan göğe  yükselerek  Allah'tan vahiy almasıdır.

Miraçın diğer bir hikmeti ise,  Bakara suresinin son iki ayetidir, ‘ Amenerrasulü’’ olarak başlayan bu ayetler her gün yatsı namazının ardından okunur.

Miraç,  Rabbimizden gelen davete icabet etmek,  kul olarak üzerimize düşen gerekliliklere yaparak her bir adımda Allah'a yaklaşmaktır. Fani dünyadan vazgeçip baki olana yönünü çevirmektir.

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