Milyonlarla Lirası Bulunan SSB Casusu: ‘Parayı Bitcoin ve Borsadan Kazandım’

MİT ve Emniyet’in ortak operasyonu ile Savunma Sanayi Başkanlığı’nda, ihaleye giren diğer firmalara bilgi veren bir köstebek ortaya çıkarılmıştı. İnsansız ve akıllı sistemler dairesinin proje müdürü olan Yusuf Hakan Özbilgin, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” suçundan yakalandı. Özbilgin’in evinde yapılan aramada, 1,5 milyon euro ve 500 bin doların yanı sıra çok sayıda değerli eşya bulundu. Bununla birlikte Özbilgin’in özel kasaları da açıldı.

Parayı Bitcoin’den kazanmış

4 kişi gözaltına alındı

Özbilgin’in banka hesapları ve bankadaki kiralık kasalarından yaklaşık 1 milyon euro ve 500 bin dolar, yani 13 milyon lira çıktı. Bununla birlikte Özbilgin bu paraları Bitcoin’den kazandığını söyledi. 2017 ve 2018 yıllarında banka hesabına döviz olarak yatan para, borsa ve Bitcoin geliri diyen Özbilgin, paraların bir kısmınınsa ailesinden kaldığını söyledi.

Özbilgin’in merkezinde olduğu SSB köstebek operasyonu derinleştirilmeye devam ediyor. Şu ana kadar 3’ü asker olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. SSB’de 6 uzmanın da şüpheli olarak ifadeleri alındı. Gözaltına alınanlardan iki albayın operasyondan önce emekli oldukları ortaya çıktı.