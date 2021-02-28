Milyonlarca Vatandaş İlgilendiriyor! Son Gün 1 Mart

Ülkemizin yaşadığı zorlu Pandemi sürecinden dolayı 2020 yılının mart ayından itibaren birçok kamu bankası kredi yaptırımları uygulamıştır bu Kredileri çeken vatandaşların büyük bir kısmı ekonomilerin rahatlatmak ve geçimini daha rahat bir şekilde sürdürmek için çekmiştir. Ancak Pandemi sürecinin bir türlü bitmemesinden dolayı kredi çeken vatandaşların büyük bir kısmı bankalara olan borcunu ödemekte zorluk çekmiştir. Bankaların borcun ödenmemesinden dolayı vatandaşlar kredi kartı çıkarttırma kredi borcu ödeme gibi işlemlerin maalesef gerçekleştirememiştir bu nedenle banka borçlarına yapılandırmak için başvuru süreci şimdilerde yürürlüğe girmiştir ancak başvuru süreleri 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren bitmiştir itibaren bitmiştir.

Borç Yapılandırma Süreci Devam Ediyor Mu?

Borçların yapılandırmak isteyen kişilerin büyük bir kısmı mevcut borçlarına ödemek için taksit talebinde bulundu bazı borçlar ise ödemelerini nakit yapmak istediğini söyledi. Yapılandırma sistemine göre ödeyeceğiniz taksitler için ben nakit ödemeleriniz için 1 Mart’a kadar süreniz olduğu açıklanmıştır. Ancak yapılandırmadan haberi olmayan birçok vatandaş borçlarını daha kolay ödemek için başvurularını Gerçekleştirememiş ve bu durumda yaşadığı devlet yetkililerine belirtmişlerdir.

Yetkililer bütün vatandaşların yapılandırma hizmetlerinden yararlanmalarını istedikleri için başvuru tarihlerini 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatma kararı almıştır. Eğer sizde yapılandırma işleminizi henüz gerçekleştirmediyseniz ve başvurunuzu yapmadıysanız 31 Mart 2021 tarihine kadar süreniz vardır.

Borçları Yapılandırmak İçin Yapılması Gerekenler

Borçlarımızdan tamamen kurtulmak istiyorsanız 31 Mart 2021 tarihine kadar başvurularınızı gerçekleştirmeniz gerekmektedir hangi bankaya Borcunuz varsa o bankaya başvuru yapmanız gerekmektedir. Aynı zamanda Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen vatandaşların büyük bir kısmı bütün kredilerini aynı bank altında toplamak için başka kredilerde çekmiştir ancak bu durum onların istediği gibi olmamış ve kredi borçlarının gitgide daha fazla kalmasına neden olmuştur. Bu tarz yaptırımlar uygulayıp kalan kredi borçlarını ödeyemeyen kişilerde bankaların kara listesini alınmış ve durumdan ötürü büyük mağduriyetler yaşamıştır eğer sizde bu durumda biriyseniz borçlarınızı hızlı bir şekilde şekil de yapılandırarak daha rahat ödeme sağlayabilirsiniz.

Borçları yapılandırmak için yapılan yapılması gerekenler borcu olan bir çok vatandaş tarafından sıklıkla araştırılmaya devam etmektedir özellik ya da kamu bankaları bu konuda insanlara yardımcı olabilmek için elinden geleni yaptığını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir. Ancak siz kamu başkalarına borçlu değilsiniz ve özel bir bankadan kredi çekip oraya borçlandıysanız kendi bankanıza başvuru yapmanız gerekmektedir ancak kamu bankalarından biriyle görüşüp oradan kredi çekmeye ve toplu bir şekilde borçlarınızı ödemeyi de deneyebilirsiniz.

Fakat bu durum herkes için geçerli değildir. Bankayla görüşerek bu durum için uygun olup olmadığınıza rahatlıkla öğrenmeniz mümkündür eğer bütün kredilerinizi aynı bankada toplamanız ve yapılandırma işleminizi yapmanız mümkünse borçlarınızı daha kolay bir şekilde ödeyebilir ve bu durumdan kendinizi kurtarabilirsiniz. Ancak başvuru tarihlerini kaçırmamanız sizin için çok önemlidir eğer 31 Mart 2021 tarihinde kaçırırsanız bir daha yapılandırma işleminizi yapmanız maalesef mümkün olmayacaktır.

Başvurularınızı e-Devlet ya da herhangi bir kamu kuruluşunda yapmanıza gerek yoktur ancak borçlarınızı miktarını ve ne de ne kadar ödemeniz gerektiğini e-Devlet üzerinden de rahatlıkla ödemeniz mümkündür aynı zamanda bankaların dâhili numarasını arayarak da bu konuyla alakalı bilgi alabilirsiniz