Milyonlarca Fındık Üreticisi Bu Haberi Bekliyordu! 2021 Fındık Destek Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak Belli Oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan “Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in 10 yıl önce yürürlüğe girmesi ile birlikte yetkilendirilen alanlarda üretim yapacak olan çiftçilere fındık destek parası verilmeye başlandı. Bu zamana kadar yapılan destek ödemelerinden en çok Ordu’nun yararlandığı görüldü. 2020 yılında Ordu’ya 281 milyar TL fındık destek parası verildi. Ordu’nun ardından Giresun ve Trabzon geldi.

Belli il ve ilçelerde üretim yapan çiftçilerin sahip oldukları alana göre verilecek olan fındık destek ödemeleri için başvurular bu sene de alınıyor. Fındık yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımız da Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği almak için hangi şartların karşılanması gerektiğini, bu destekten kimlerin faydalanabildiğini ve 2021 fındık destek parasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, üreticileri bu sene de yalnız bırakmadıklarını, fındık üreticilerine müjdeli bir haberleri olduğu belirtildi. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin fındık alım sürelerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

KİMLER FINDIK DESTEK PARASI ALABİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen alan bazlı fındık desteğinden yararlanmak için bazı şartların karşılanması gerektiği açıklandı. Bu şartlar şunlardır;

-Başvuru yapan çiftçinin gerçek veya tüzel kişi olması,

-ÇKS belgesinin güncel olması ve ve Fındık Kayıt Sistemine kayıtlı olması,

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunmaması

-Bakanlık tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde başvuru yapmış olması,

-Fındık destek parası verilen il ve ilçelerde faaliyet gösteriyor olması,

-1 dekardan fazla alanı olması

-Kamu kuruluşu ve ortağı olmaması gerekmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile yaptıkları değerlendirmelerin ardından iklim, su, toprak gibi temel üretim unsurları göz önüne alınarak destek ödemesi verilecek ürünler ve bölgeler beli oldu. Tarım Bakanlığı tarafından fındık destekleme parası verilecek iller ve ilçeler şunlardır;

DESTEKLENEN ŞEHİRLER DESTEKLEME ÖDEMESİ VERİLECEK İLÇELER ARTVİN Arhari, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul BARTIN Amasra, Kurucaşile, Merkez, Ulus BOLU Göynük, Mudurnu DÜZCE Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Merkez, Yığılca GİRESUN Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere GÜMÜŞHANE Kürtün KASTAMONU Abana, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu KOCAELİ Kandıra ORDU Akkuş, Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey, Ünye RİZE Ardeşen, Fındıklı, Pazar SAKARYA Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferezli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı SAMSUN Alaçam, Asarcık, Atakum, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Yakakent SİNOP Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Merkez, Türkeli TOKAT Erbaa TRABZON Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra ZONGULDAK Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kilimli, Kozlu, Merkez

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, yukarıda yer alan listede bulunmayan il ve ilçelere verilmemektedir.

2021 FINDIK DESTEK PARASI NE KADAR?

Fındık destek parası olarak da bilinen Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında dekar başına 170 lira ödenmektedir. Örnek vermek gerekirse, 10 dekar alanı olan çiftçi 1.700 lira destek ödemesi alabilecektir. 1 dekarın altında alanı olan çiftçiler ise ne yazık ki bu yardımdan yararlanamayacaktır.

2021 FINDIK DESTEKLEME PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılan fındık destekleme ödemelerinin bu yıl ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından en çok aranan konulardan biri oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl önce mazot ve gübre desteği ödemelerini sonra da fındık destekleme ödemelerini yapmaktadır. Henüz mazot ve gübre desteği de verilmediği için fındık destekleme ödemelerinin çok yakın bir zamanda verileceği düşünülmüyor. Ancak fındık destekleme ödemelerinin önceki yıllarda ne zaman verildiğine bakıldığında neredeyse hep Nisan ayında yapıldığı görülmektedir. 2021 yılında da Nisan ayının ortalarına doğru ödemelerin hesaplara yatması bekleniyor.

FINDIK DESTEKLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği almak isteyen çiftçilerin, bakanlık tarafından duyurulan başvuru tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek başvuru yapması gerekmektedir.

Çiftçilerde istenen belgeler; Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği başvuru dilekçesi, ÇKS kayıt belgesi ve fındık yetiştiricisi olduğunuzu belgeleyen bir belge (fındık üretici belgesi) şeklinde sıralanmaktadır. Sunduğunuz belgelerdeki bilgilerin yanlış veya yalan olduğu il ve ilçe müdürlükleri tarafından tespit edilirse bu destekten yararlanma hakkınızı kaybedersiniz. Bunun yanı sıra, bölüm ödemeleri, gecikme faiz ve zamları ile birlikte geri alınacaktır ve asılsız beyanda bulunan vatandaşlara idari cezalar verilecektir. Söz konusu kişiler 5 yıl boyunca hiçbir destekleme ödemesinden yararlanamayacaktır.