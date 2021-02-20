Milyonlarca Elektrik Abonesini İlgilendiriyor! Bu Kişiler Elektrik Faturalarını Ödemese Bile Kesilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yüz güldüren haber geldi bazı vatandaşların, elektrik aboneleri olan bazı tüketicilere istisna geldi. Bu kişiler elektriğini ödemese bile elektrikleri hemen kesilmeyecek.

Peki bu vatandaşlar kimler, kimlerin elektrikleri aylık ödeme yapmasa bile kesilmeyecek? Merak edilen bu sorunun cevabı sizler için haberimizde.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan, vatandaşları sevindirecek haber geldi. 65 yaş üstü, engelli, şehit aileleri ve muharip/malul gazilerin, kullanmış oldukları elektrik borcunun ödenmemesi durumunda 3 ay boyunca yukarıdaki listelediğimiz kişilerin elektrikleri kesilmeyecek. Bu kişilerin o dairede oturuyor olması birinci şart olarak sayıldı. Bu düzenleme sadece salgın dönemi ile sınırlı kalmayıp devamlı hale getirilecek.

Resmi Gazete tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor.Yetkilileri uzun süredir üzerinde çalıştığı yönetmelik sonunda 65 yaş üstü, engelli, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için devreye girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme kurumu başkanı Mustafa Yılmaz, yönetmeliğin hayırlı olması dilediğini, ‘’Bu yeniliklerden biri düzenlemeye 65 yaş üstü aboneler engelli tüketiciler ve şehit aileleri ve muharip/malul gazilerimizin borcundan ötürü elektriğin 3 ay boyunca kesilmeyecek olması burada çok önemli. Birincisi söz konusu durumda olan vatandaşlarımızın o mesken abonesi olması, ikincisi de bu düzenlemenin salgın dönemi ile sınırlı olmaması salgın bittiğinde de belirttiğimiz aboneler için bu inkar söz konusu olacak’’ ifade etti.

Yönetmeliğe göre, kendi şahsına ait perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketicisi olan, 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/ malul gaziler ile %40’ın üzerinde engeli bulunan, bu engellilere sağlık kurulu raporu ile görevli tedarik şirketine ibraz eden vatandaşların, bir defalık kullanım yerine ait faturaların, aralıksız bir şekilde yıl içinde en az 3 ödeme boyunca zamanında ödeme yapılmaması ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğini ispatı durumunda elektrikleri kesilebilecek.

Taksitlendirme Süresi Azami 4 Ay Olacak

Borcun ödenmemesi durumuna ilişkin, taksitlendirme istenmesi durumunda tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme azami süresi 4 ay olacak.