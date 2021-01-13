Milyonlarca Belge… CIA Tüm UFO Belgelerini Halka Açtı!

ABD Merkezi Haberalma Örgütü CIA tarafından yapılan açıklamada, UFO’larla ilgili milyonlarca indirilebilir belge, kamunun erişimine açıldı. The Black Vault adlı web sitesi, ABD hükümetinin UFO’larla ilgili (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP ( tanımlanamayan hava olayları) belgelerini yayınladı. Milyonlarca belgeye şu anda The Black Vaults internet sitesinden ulaşılabiliyor.

2,2 milyon sayfalık arşiv

CIA daha önce UFO videosu yayınlamıştı

Sitenin yöneticisi olan John Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası kapsamında ABD’de, başta CIA olmak üzere kurumlardan elde edilen 2,2 milyon sayfalık arşivi internet sitesine yükledi. Bir bilgi özgürlüğü aktivisti olan Greenewald, bunu yapmak için farklı kurumlara, binlerce kez FOIA başvurusunda bulunduğunu aktardı.

Daha önce CIA arşivinde yer alan bir UFO videosu, ABD Savunma Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Eski CIA Direktörü John Brennan, videolardan bazılarının olağandışı hava koşulları ile ilgili olaileceğini, ancak birkaç videonun gerçekten şaşırtıcı olduğunu söylemişti.