Milli Uzay Programı’na Katılacak Türk Astronotların Sahip Olması Gereken Özellikler Belli Oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Milli Uzay Programı açıklamaları ile birlikte, uzaya gidecek adaylarda hangi özelliklerin arandığı merak edildi. Sanayi ve Teknoloji bakanlığından elde edilen bilgilere göre, havacılık tecrübesi olan, havacılık ve uzay tıbbı bölümleri ile spor tıbbı uzmanları ve psikoloji uzmanları tarafından kriter listesi hazırlanacak.

Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklanan verilere göre aday astronotlardan istenen yetkinlik ve becerilere sahip olanlar seçilecek ve kurum bu kişiler arasından 3 kişiyi seçecek ve bu kişiler 2 yıl eğitim alacak. Eğitim veren kurum tarafından en başarılı ünvanı verilecek olan aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapması için seçilecek. Ardından uluslararası iş birliği programlarına göre takvim belirlenecek. Yapılan planlamalara göre Cumhuriyet’in 100.yılına yetişecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programındaki hedefleri arasında bir Türk vatandaşının uzaya gideceği açıklamadıktan sonra, bilimsel çalışmalar yapacak Türk astronotunda hangi kriterleri taşıması gerektiği merak edildi.

İşte Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklanan verilere göre adayın taşıması gereken özellikler…

Sigara, alkol kullanmaması gerekmektedir.

“Keskin Şahin Göz” olarak tabir edilen kusursuz göz yapısına sahip olması gerekmektedir.

Sivil ya da askeri alanda mutlaka havacılık konusunda tecrübeleri olması gerekmektedir.

1.75 1.85 gibi uzay giysilerine ve uzay aracına tam sığabilecek boyutlarda olması gerekmektedir.

Uzak ve yakın görme keskinliğinin her iki göz için de 20/20 olması gerekmektedir. Düşük olan kişilerin cerrahi işlemle düzelttirmesi gerekmektedir.

Kronik rahatsızlığı, astımı olmaması gerekmektedir.

Sportif yapıda olması gerekmektedir.

Her anlamda kötü alışkanlığının olmaması gerekmektedir.

Psikolojik veya fiziksel rahatsızlığı olmaması gerekmektedir.

Normal eklem ve kemik yapısına sahip olması gerekmektedir.

Stres ile başa çıkabilme, uzay misyonunu yerine getirebilme, ruhsal ve kişisel yeteneklere sahip olması gerekiyor.

Yukarıda belirtilen koşulları taşıyan adaylardan 3 kişi seçilecektir ve 2 yıllık bir eğitim sürecine alınacaktır. Eğitimin sonunda adaylar uygun görüldüğü taktirde milli uzay aracı ile uzaya gönderilecek, bilimsel araştırmalar yapacaktır.