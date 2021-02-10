Milli Uzay Programı nedir? Milli Uzay Programı'na dünya basınında nasıl yer verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam Milli Uzay Programı tanıtıldı. Erdoğan, Türkiye'nin uzaya ilişkin izleyeceği yol haritasını maddeler halinde duyurdu.

Birinci hedef: Ay'a gitmek

İlk hedefin Ay'a 2023 senesinde gitmek olacağını duyuran Erdoğan, özgün ve millî hibrit roketin yakın dünya yörüngesinde ateşleneceğini, böylece Ay'a vararak sert bir iniş yapılacağını söyledi. Erdoğan, millî roketlerle aracı yakın yörüngeye ulaştıracak ilk fırlatmanın 2028 senesinde gerçekleştirileceğini ve Ay'a yumuşak bir iniş yapılacağını ifade etti.

İkinci hedef: Yeni nesil uyduda ticari marka yaratmak

Erdoğan, yeni nesil uydu geliştirme konusunda ticari bir marka yaratmanın ikinci hedef olduğunu söyledi. Uydu ve uydu alt sistemlerinin çalışmalarının tek bir şemsiye altında toplanacağını ifade eden Erdoğan, böylece uydu üretim aşamalarında eşgüdüm sağlanacağını ve bütün imkânların daha doğru kullanılacağını dile getirdi.

Üçüncü hedef: Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi oluşturmak

Ülkemize ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi oluşturulacağını ifade eden Erdoğan, yenilikçi yöntemlerle kurulacak olan sistemle birlikte dışa bağımlılığın sona ereceğini ifade etti.

Dördüncü hedef: Uzay limanı işletmesi oluşturmak

Erdoğan, uzay limanı işletmesi oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, uzayda bağımsız bir güç haline gelebilmek için uzaya erişimin sağlanması gerektiğini söyledi.

Beşinci hedef: Türkiye'nin uzaydaki yetkinliğini artırmak

Uzay meteorolojisi olarak adlandırılan alana yatırım yapılacağını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki yetkinliğinin artırılacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye'nin gökyüzündeki ve yeryüzünde gerçekleştireceği operasyonların daha güvenli olacağını ifade etti.

Altıncı hedef: Yerden takip sisteminde yetkin olmak

Erdoğan, uzay nesnelerinin yerden takibini yapma ve astronomik gözlemler gerçekleştirmede Türkiye'nin yetkin olmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye'de uzay sanayi ekosisteminin iyice geliştirileceğini ifade eden Erdoğan, güçlü ve üretken bir sistem oluşturulacağını belirtti.

Sekizinci hedef: Uzay teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak

Erdoğan, uzay teknoloji geliştirme bölgesinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, Türkiye'nin uzay teknolojilerinin alt bileşenlerini üretebileceğini dile getirdi.

Dokuzuncu hedef: Uzay konusunda yetkin insan kaynağı sağlamak

Uzay konusunda yetkin insan kaynağının sağlanacağını kaydeden Erdoğan, toplumda uzay farkındalığının artırılacağını ifade etti.

Onuncu hedef: Uzaya Türk göndermek

Erdoğan, bir Türk vatandaşını uzaya göndermeyi hedeflediklerini belirterek, gelecek nesillere faydalı olacak bir bilim misyonunun hazırlandığını söyledi.

Peki dünya basını Milli Uzay Programı'nı nasıl gördü?

Deutsche Welle: Türkiye'nin uzay programını duyurduğunu belirten Deutsche Welle, 2023 senesinde Türkiye tarafından Ay'a ilk roketin fırlatılmasının beklendiğini aktardı. Deutsche Welle, Türkiye'nin uzaya astronot yollamak ve uzay limanı oluşturmak gibi hedeflere sahip olduğunu bildirdi. Erdoğan'ın "2023 senesinde millî hibrit roketin Ay'a ilk defa sert iniş gerçekleştireceğine" dair sözlerini hatırlatan Deutsche Welle, bunun Türkiye'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne tekabül ettiğini anımsattı.

TASS: Türkiye'nin 2023 senesi itibarıyla astronot eğitimi programını hayata geçireceğini kaydeden Rus haber ajansı, uzayda Rusya ile iş birliği hususunda yakın zamanda anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.

Axios: Türkiye'nin Ay'a 2023 senesinde erişeceğini duyuran Amerikan haber sitesi, uydu teknolojisi alanında Türkiye'nin global bir marka oluşturacağına dikkat çekildi. Son 18 senede Türkiye'nin uzay alanında 2,1 milyar TL harcama yaptığı kaydedildi.

Associated Press: Türkiye Uzay Ajansı'nın 2018 senesinde kurulduğuna işaret eden Associated Press, Erdoğan'ın "ülkesinin küresel ve bölgesel anlamdaki rolünün genişletilmesini hedeflediğini" aktardı.

Reuters: Türksat 5A uydusunun geçen ay ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) yörüngeye fırlatıldığını kaydeden Reuters, Türksat 5B'nin de bu senenin ikinci çeyreğinde fırlatılmasının beklendiğini ifade etti. Reuters, Türkiye'nin Ay'a 2023 senesinde ulaşmayı amaçladığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 10:36