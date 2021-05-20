Milli Savunma Bakanı Konuştu! Işıkları Söndü

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu ve Kandil’in ışıklarının söndüğünü, sonlarına geldiklerini gördüklerini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Akar, pençe kaplan ve pençe şimşek operasyonlarında 121 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörle mücadele konusunda “hedefimiz” açıklaması ile ilgili olarak Kandil’in ışıklarının söndüğü ve karardığı şeklinde ifadeler kullandı. Bunun yanı sıra, en son teröristin de etkisiz hale gelinceye kadar operasyonların devam edeceği hakkında bilgiler paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele konusunda aralıksız bir mücadeleye devam ettiği belirtildi. Teröristler neredeyse bizim de orada olacağımız açıklandı ve 121 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi dile getirildi.

Milli Savunma Bakanı, pençe yıldırım ve pençe şimşek operasyonlarının tıpkı planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti ve “Mehmetçik teröristlerin illerini başlarına yıktı ve yıkmaya da devam ediyor” şeklinde ifadeler kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’e gelişinde gazetecilerin kendisine yönelttiği gündeme ilişkin sorulara yanıtlar verdi. Aynı zamanda Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'un yıldönümü sebebi ile yapılan bazı etkinliklere açıklamalar soruldu. Akar ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yurtiçi hem de sınır ötesinde ülkesine ve milletine alaka, hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak adına terörle mücadelenin “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışı içerisinde aralıksız bir şekilde devam ettirdiğini belirtti.

Verilen mücadelenin başarı ile devam ettiğine ve Mehmetçik'in verilen görevleri başarı ile yerine getirdiği ve getirmeye devam edeceği hakkında açıklamalar yapıldı. Pençe şimşek ve pençe yıldırım harekatının da planlandığı gibi yapıldığı ve bölgede görülen zor hava ve zor arazi koşullarına rağmen büyük bir başarı ile devam ettiği söylenildi. Bölgede bulunan tüm illerin, barınakların ve mağaraların hepsinin teker teker kontrol edildiğini ve teröristlerin başlarına yıkıldığı açıklandı.