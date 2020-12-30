Milli Piyango Yılbaşı Bileti Alanların Dikkatine! En Çok Bu Rakamlar Çıkıyor

Yeni yılın gelmesi ile çok sayıda insanın içi heyecan ile dolar. Her yeni yıl, yeni ümitler demek. Yeni yılın belki de en zevkli yanı Milli Piyango İdaresinin her yıl başında düzenli olarak yapmış olduğu büyük ikramiye çekilişidir.

Bu yıl verilecek ikramiye tutarı ise tam 100 milyon TL, toplamda dağıtılacak olan yılbaşı ikramiyesi ise 563 milyon 400 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Bilet fiyatları belli oldu,

Tam bilet 100 TL olarak belirlendi.

Yarım bilet 50 TL olarak belirlenirken,

Çeyrek bilet ise 25 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango Yılbaşı sonuçları ise 31 Aralık 2020 tarihi gecesi çekilişten hemen sonra Milli Piyango adresi olan millipiyangoonline.com'da açıklanacak, aynı zamanda bu adres üzerinden biletinizi kolay bir şekilde sorgulayabilme imkanınız da mevcut. Bu yıl dağıtılacak olan rekor ikramiye bilet satın alan kişileri oldukça heyecanlandırdı. Bilet satın alan binlerce vatandaş 31 Aralık 2020 gecesini bekliyor. Peki, son 5 yıl içerisinde Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok hangi rakamlar çıktı? Bu sorunun cevabı haberimizde.

Son 5 yıl içerisinde;

Sıfır rakamı 4 kez, 1 rakamı 9 kez çıkarken, 2 rakamı 10 kez, 3 rakamı 3 kez, 4 rakamı 7 kez, 5 rakamı 7 kez, 6 rakamı 6 kez, 7 rakamı 8 kez, 9 rakamı ise 4 kez çıktı.

Online Milli Piyango Bileti Nasıl Alınır?

2020 yılında hayatımıza giren koronavirüs nedeni ile ortak alan kullanımı oldukça azaldı, genelde ortak kullanım alanlarında satılmakta olan yılbaşı biletlerini online olarak internet üzerinden, dışarı çıkıp koronavirüs riski ile karşı karşıya kalmadan da bilet alabilirsiniz. Peki, online yılbaşı bileti nasıl alınır?

Birkaç adım ile internet üzerinden kolayca oturduğunuz yerde bilet satın alabilirsiniz, www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango Şans uygulaması ile anında bilet sahip olmanız mümkün. İsterseniz online olarak mevcut amorti garantili, biletini seç ve biletini kendin oluştur kısmından dilediğiniz bilet seçeneğini seçebilirsiniz. Bu uygulamalar üzerinden satın almak istediğiniz tam, yarım ve çeyrek bilet seçeneklerinden almak istediğiniz bileti seçebilirsiniz. Siz de tehlikeye girmeden bilet almak isterseniz eğer bu adımları izleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 19:59