Milli Piyango Amorti Rakamı Kaç? 2021 MPİ Amorti sayıları belli oldu mu?

2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için nefesler tutulmuşken Piyango bileti alan milyonlarca kişi çekiliş için araştırmalara da başladı! 2020 MPİ Yılbaşı çekilişi tamamlandı mı? Milli Piyango amorti rakamı kaç? Her yıl olduğu gibi bu yılbaşı da 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan gecede yılbaşı çekilişiyle 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli olacak. Öte yandan tam, yarım ve çeyrek biletinin son rakamına amorti isabet edenler de amorti ödemesi alabilecek. Peki 2021 yılbaşı çekilişi Milli Piyango amorti rakamı kaç oldu? MPİ Amorti sorgulama! 2021 Yılbaşı özel çekilişine dair tüm detaylar haberimizde sizlerle...

2021 Amorti rakamları belli oldu!

2021 Amorti rakamları 0 ve 5 olarak açıklandı!

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 2020'nin son gününde 2021'in ilk gecesi itibariyle Yılbaşı özel çekilişini gerçekleştiriyor! Tam 100 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibinin belli olacağı 2021 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar da araştırmalara başladılar. 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan gece gerçekleştirilecek 2021 MPİ Yılbaşı özel Çekilişi ile ikramiye sahiplerini bulacak. Amorti ve ikramiye kazananları da merakla biletlerindeki numaralara göre amorti ve ikramiye bilet numaralarını araştırıyorlar. 2021 Yılbaşı Milli Piyango Amorti sorgulama ekranı! Milli Piyango İdaresi (MPİ) 2021 Yılbaşı çekilişi bilet sorgulama...

2021 yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tam, yarım ve çeyrek biletlere isabet eden ikramiye ve amortiler, sahiplerini sevindirecek. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin verileceği Yılbaşı özel çekilişinde amorti yakalayanlar da hiç olmazsa biletlerinin parasını geri alarak teselli olacaklar. Peki Milli Piyango Amorti nasıl sorgulanır? 2021 Milli Piyango amorti son rakamı kaç oldu? Amorti rakamı öğrenme!

2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık'ı 1 Ocak 2021'e bağlayan gece yapılacak. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yer alan sorgulama ekranı üzerinden 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. An itibariyle 2021 Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişi başladı! Amorti rakamı ise henüz belli olmadı. 2021 yılbaşı çekilişi Amorti rakamı belli olur olmaz sayfamızda sizlerle paylaşacağız. Amorti ve bilet sorgulama işlemleri kısa süre sonra MPİ resmi internet adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

MPİ 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Amorti Nedir?

Milli Piyango çekilişinde "Amorti" terimi sıklıkla kullanılmaktadır. Her yılbaşında olduğu gibi bu yıl da Yılbaşı çekilişinde 2 amorti rakamı çekilecektir. Bu 2 Amorti rakamından birinin biletinizde yer alması halinde amortiyi tutturmuş olmaktasınız. Amorti tutturan biletlerde tam, yarım veya çeyrek bilet ücreti iade alınabilmektedir.

Amorti isabet eden bilet sahibi, MPİ'Ye ödediği bilet bedelini kazanmış olmaktadır. Böylece bir kaybı olmayacaktır.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 23:10