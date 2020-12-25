Milli Eğitim Bakanlığı ve Belediyeler Bedava Laptop ve Tablet Dağıtıyor! MEB Bedava Laptop Alamayanlara müjde

Türkiye’de Korona virüs salgını her ne kadar ekonomiyi olumsuz etkiliyor olsa da güzel gelişmeler de yaşanmıyor değil. Özellikle öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatı ile ilgili önemli kararları Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı belediyeler almaya başladı bile. Askıda tablet ve laptop kampanyaları, sınıf tam öğretmenim kampanyaları ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gelişen önemli tablet ve laptop kampanyaları ile ülkemiz öğrencilerinin EBA ile ilgili herhangi bir sorunu kalmayacak.

MEB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE KİMLER ALABİLECEK?

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilme kararı alındı ve geçtiğimiz haftadan haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlandı. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;

"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.

13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN VELİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tablet dağıtımına ilişkin velilere "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun." uyarısında bulundu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere verilecek tabletlerin dağıtımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Velilere hitaben, "Bakanlık adıyla arayan ve kişisel bilgilerinizi isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olun lütfen." uyarısında bulunan Bakan Selçuk, "Ücretsiz tablet dağıtımları neye göre yapılıyor?" sorusunu yanıtladığı videoyu da paylaştı.

Bakan Selçuk, videoda Bakanlık veya diğer kuruluşlardan öğrencilere ulaştırılacak bilgisayarlarla ilgili dağıtım planının, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir durumu, eğitim çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, okul başarısı gibi hususlar dikkate alınarak yapıldığını belirterek tespit edilen öğrencilerin cihazlarını okullarından teslim alabileceklerini ifade etti.

ESENLER BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK PROJE: TABLETSİZ ÇOCUK KALMASIN

Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Esenler Belediyesinden 10 bin kişiye yapılacak dağıtımlar için esenler.bel.tr resmi adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

•Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

•Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

•İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

•Esenler'de ikâmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.•Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

•Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

•Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

•Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

TURGUTLU'DA ÖĞRENCİLER TABLETLERİYLE BULUŞMAYA BAŞLADI

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Gelecek seninle aydınlansın" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.

'Gelecek seninle aydınlansın' projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLER İÇİN ASKIDA TABLET UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sancaktepe Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam edebilmek için tabletlerine kavuştu. Etkinliğe Sancaktepe Kaymakamı, Sancaktepe Belediye başkanı ve İlçe Milli eğitim Müdürü katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Sancaktepe İlçe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Bağce Özbaş Sancaktepe Şakir Demir İlkokulu'nda bir araya geldi. Belediye'nin düzenlemiş olduğu askıda tablet uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenerek, eğitimleri devam ettirmeleri için öğrencilere tablet dağıtıldı. Etkinliğe velileri ile birlikte katılan öğrencilerin mutluluğu kameralara yansıdı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü; "Bugün burada tablet kampanyamızın ilk adımını atmış olduk kıymetli öğrencilerimize, güzel yavrularımıza tabletlerini teslim ediyoruz bugün itibariyle. İlçemizde milli eğitimimizle kaymakamlığımız ile bir protokol imzaladık. Okullarda belirlenen, uzaktan eğitime bağlanamayan öğrencilerimizi öğretmenlerimiz tespit ettiler ve onların yapmış oldukları bu tespitlere dayanarak bizler onlardan listeleri aldık. İlçemizdeki hayırsever iş adamlarımızdan almış olduğumuz tabletleri öğrencilerimize dağıtıyoruz. Şu ana kadar İlçe Milli Eğitim'imizden altı bine yakın talep geldi. Talepler inceliyorlar en önce ihtiyacı çok fazla olanlarla başlayarak inşallah bugünden itibaren dağıtıma başlıyoruz. Bununla birlikte biraz gideceğiz birlikte bizim her mahallemizde Bilgi Evlerimiz var. O Bilgi Evlerimizde de EBA destek noktalarına destek olalım diye bilgisayar odalarımızı açtık öğrencilerimize oradan da EBA'ya bağlanmaları ve uzaktan eğitimden istifade etmeleri için sistemimizi kurduk. EBA destek noktalarına biz de destek vereceğiz inşallah. Bir taraftan da ilçemizde eğitimin önemini biliyoruz yavrularımızın geleceğe çok iyi hazırlanmaları için bu pandemi sürecini böyle kazasız belasız atlatmaları için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıp desteği vereceğiz" İfadelerinde bulundu.

Veliler "Allah razı olsun. Kaymakamımızdan, Başkanımız Şeyma Döğücü'den. Çok mutlu ettiler bizi, teşekkür ediyoruz" diyerek teşekkürlerini dile getirdiler.

TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI

Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek.

Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.

UZAKTAN EĞİTİM GÖREN KADIKÖYLÜ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE BİLGİSAYAR DESTEĞİ

Uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören Kadıköylü ihtiyaç sahibi öğrencilere bilgisayar desteği vermek için "Elini Uzat Uzakta Kalmasınlar" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyeye bağışlanan ikinci el ve sıfır bilgisayarlar, belediyenin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiği öğrencilere ulaştırılıyor.

230 kişinin bilgisayar talebinde bulunduğu kampanyaya dijital destek vermek isteyenler, 444 55 22 no'lu telefondan Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıt açtırabilir, Belediyeye gelebilir ya da Halkla İlişkiler Saha Birimi'ni arayabilir.

KAYSERİ'DE 10 BİN TABLET DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce, uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin adet tablet desteğinde bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konu ile ilgili Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları başta olmak üzere görüşmeler yaptığının belirtildiği açıklamada, "Eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiği inancıyla, çocukların geleceğine katkı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde belediyelerimiz 10 bin adet tablet desteğinde bulunacaktır. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde tabletler uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi yavrularımıza ulaştırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ

Konyaaltı Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Semih Esen başkanlığında gerçekleştirildi. 11 gündem maddesinin yer aldığı meclis toplantısında Başkan Esen, Kovid-19 koşulları nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin önemli bir sorunu haline gelen tablet veya bilgisayar konusunu meclis gündemine taşıdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yoğun bir şekilde ailelerin tablet ihtiyacı konusunda belediyeye başvuruda bulunduğunu aktardı. Ekonomik nedenlerden dolayı her evde tablet ya da bilgisayar olmadığını belirten Esen, "Bize ulaşan talepleri imkanlar doğrultusunda karşılamaya çalıştık. Ancak hem Konyaaltı Kaymakamlığı'mıza hem de belediyemize bu konuda çok sayıda talep gelmeye devam ediyor" dedi.

UZAKTAN EĞİTİME TABLET DESTEĞİ

Döşemealtı Belediyesi tarafından Koronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle evinde tablet bilgisayar ve interneti bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen ilk etapta 100 öğrenciye tablet bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlanacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte ilçede tablet, bilgisayar ve interneti olmadığı için ders alamayan öğrenci olup olmadığının belirlenmesi talimatını verdi. Tespit çalışmaları sürerken maddi imkânsızlıklar nedeniyle uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencilere tablet bilgisayar ve internet dağıtılması için Ekim Ayı Meclis toplantısına öneri verildi. Başkan Genç'in önerisi tüm partilerin oy birliğiyle plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Alınacak komisyon kararının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve internet dağıtımı yapılmaya başlanacak.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Nilüfer Belediyesi, uzaktan eğitimden mahrum kalan öğrencilere, eğitimlerine devam edebilmeleri için tablet dağıtıyor. İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla "Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın" sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.

Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, evlerinden takip edebilecek.

Pandemi döneminde Nilüfer'de dayanışmanın üst düzeye çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Eksik Olmayın" kampanyasına destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

ADANA'DA TABLET VE BİLGİSAYAR TOPLAMA KAMPANYASI

Adana Büyükşehir Belediyesi, salgın nedeniyle internet ortamında evlerden sürdürülen eğitim sisteminde, bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi ailelere destek vermek amacıyla kampanya başlattı.

"Bu Dayanışmada Gelecek Var" mesajıyla başlatılan kampanyayla ilgili açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Kullanmadığınız eski tablet ve bilgisayarlar ile destek için yeni satın aldığınız tablet ve bilgisayarları topluyor, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturuyoruz" dedi.

Yardımda bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen ihtiyaç sahipleri sefkatkoprusu.com adresinden doldurulacak formlara ulaşabiliyor. Büyükşehir Derman ekibi tablet ve bilgisayarları hayırseverlerin evlerinden alıp, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak.

Gerekli belgelerle birlikte Derman ekibine başvuruda bulunan vatandaşların bilgileri elektronik bilgi sistemi üzerinden sorgulanacak, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere öncelik verilecek.

SINIF TAM ÖĞRETMENİM" TABLET BAĞIŞ KAMPANYASI

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına başlatılan kampanya ile 19 Mayıs ilçesinde uzaktan eğitime ulaşamayan öğrenci kalmayacak.

19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol yaptığı açıklamada, "Kampanya kapsamında EBA Canlı Ders ve EBA Portalı ile diğer internet tabanlı eğitim uygulamalarını kullanarak uzaktan eğitime daha çok katılmalarını sağlayabilmek amacıyla toplanan tabletler ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere en kısa sürede ulaştırılacak, tablet bağışında sıfır ve kullanılmış çalışır durumda cihazlar kabul edilecek. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti ve kampanyada elde edilen cihazların bu öğrencilere teslimi ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Kampanyaya bağışta bulunacak katılımcılardan, nakdi yardım alınmayacak olup direk tablet bağışına dönüştürülecektir. Özellikle 300 tablet ile kampanyaya destek olan 19 Mayıs Belediye Başkanımız Osman Topaloğlu başta olmak üzere bütün bağışçılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Tablet dağıtımında öncelikle kırsal bölgeler TRT EBA TV'yi izleyemeyen, TV olmayan okul çağı kardeş sayısı fazla öğrencilere, yatılı olan öğrencilerden EBA Destek Noktalarına ulaşım konusunda sorun yaşayan ve okul çağı kardeş sayısı fazla kırsal bölgelerdeki öğrencilere, sınav döneminde olan 8. sınıf ve 12.sınıf öğrencilerinden başlanacak. Dağıtımlar daha sonra 5. sınıf ve 9.Sınıf öğrencileri şeklinde ilerlenecek

PENDİK'TE EBA İÇİN TABLETLER ÖĞRENCİLERE DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Pendik Belediyesi, eğitime destek amacıyla başlattığı "EBA için Tablet Dayanışması" kampanyası kapsamında tablet dağıtımına başladı. Pendik Belediyesi çatısı altından faaliyet gösteren Pendik Gönüllüsü Platformu tarafından yürütülen kampanyada tabletler sosyal incelemesi yapılmış ve mağduriyeti tespit edilmiş ailelerin okul çağındaki çocuklara ulaştırılıyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı kampanyasını startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Belediye Başkanı Cin; "Özellikle uzaktan eğitimin yapılacağı karar verdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından biz de bununla ilgili tabletsiz öğrenci kalmasın maksadıyla Pendik gönüllülerimizle bir kampanya başlatmış olduk. Kampanya iki haftadan beri süren bir zaman sürecini takip ediyor. Bugün itibariyle dağıtımına başladık. Şimdi müracaat eden öğrenci kardeşlerimizin durumlarının tespitiyle ilgili çalışmamızı nihayete erdirmeye çalışıyoruz. Nihayete erdirdiklerimizi de bugün tabletlerini İnşallah göndermeye başladık. Müdürlüklerin vasıtasıyla biz de kendi belediyemiz olarak Pendik Belediyesi olarak buna katkı sunmak istedik. İnşallah Pendik'te tabletsiz öğrenci kalmamasıyla ilgili gayretimiz ve çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.