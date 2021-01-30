Milli Eğitim Bakanlığı 100 Bin Ücretsiz Tablet Daha Dağıtacağını Açıkladı! MEB Ücretsiz Tablet Başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ocak ayının sonuna kadar 500.000 ücretsiz tablet dağıtımı yapacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde söz verildiği gibi 500.000 ücretsiz tablet dağıtımı tamamlandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla bu dağıtımın tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere bir müjdeli haber daha verdi. Şubat ayında 100.000 tablet daha dağıtacaklarını açıkladı. Böylece tablet alamayan öğrenciler için bir fırsat daha doğdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar online eğitime geçmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve canlı dersleri takip edebilmesi için ücretsiz tablet dağıtmaya başlamıştı. 500.000 adet tablet dağıtımının yapılacağı söyleniyordu. Söz verildiği gibi Ocak ayı bitmeden bu 500.000 tabletin dağıtımı tamamlandı. Vatandaşlar sadece bu kadar tablet dağıtılacak zannediyordu. Fakat Milli Eğitim Bakanı Ziya selçuğun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile birlikte Şubat ayında 100.000 tablet daha dağıtılacağı öğrenildi. Peki MEB 100.000 ücretsiz tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, kimler yararlanabilir, nasıl başvurulur?

Bakan Selçuk'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözler yer aldı;

“Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat’ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız.”

MEB 100 BİN ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dağıtacağı 100.000 ücretsiz tabletten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuru yapmasına gerek olmayacak. Bu tablet dağıtımında da öncekilerle aynı kriterlere göre İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul yönetimleri koordineli bir çalışma yürütecek ve tablet dağıtılacak öğrencileri belirleyecek. Belirlenen kişilere tabletler yetkililer tarafından eve getirilecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet almak için herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Sosyal medyada ya da çeşitli sitelerde gördüğünüz ücretsiz tablet başvurularına bilgilerinizi vermeyiniz.

KİMLER ÜCRETSİZ TABLET ALABİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tablet dağıtımını ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi ve öğrencinin akademik başarı durumuna göre yapmaktadır.