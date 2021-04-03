Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Flaş Yüz Yüze Eğitim Açıklaması! Okullar Yeniden Kapanacak Mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamada yüz yüze eğitime dair çok önemli gelişmelerin duyurusu yapıldı. Milli Eğitim Bakanı okulların tamamen açılarak yüz yüze eğitim ile tam verimli şekilde öğrenim sürecinin devam etmesini kendisinin de çok istediği bir durum olduğunu belirtti. Konuya ilişkin görüşlerini açıkladıktan sonra Bakan Selçuk okulda bulunacak olan öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklarının önemini burguladı.Bakan Selçuk, tedbirler alarak kademe kademe eğitimi normalleştirecek adımlar atacaklarını dile getirdi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yüz yüze eğitime dair son duyurusu...

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika gelişimi paylaşıldı. Ziya Selçuk sanal ortamda öğrenci ve öğretmenler ile bir araya geldi. Bu toplantıda ise mevcut eğitim süreci ve durumu üzerine konuşuldu. Bakan Selçuk bizzat birinci elden öğrenci ve öğretmen görüşlerine dair veri toplamaya devam ediyor.

Bakan Selçuk geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin farklı il ve okullarında fizik öğretmenliği yapmakta olan il zümre başkanları ve fizik öğretmenleri ile bir araya gelmişti. Pandemi sürecindeki yaşanan olumsuzluklara bizzat kulak verdi. Milli Eğitim Bakanı pandemi sürecinde beklenenin üzerinde emek ve çaba sarf eden öğretmenlerin uğraşları ile tüm öğrencilere kolayca erişebildiklerini belirtti. Ayrıca Bakan Selçuk, Türkiye’nin eğitim gereksinimini karşılamaya çalışan öğretmenlere minnettar olduğunu duyurdu. Ardından ise Bakan Selçuk Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri ile dijital ortamda bir araya geldi.

ÇOK YAKINDA DUYURULACAK

Toplantı sırasında Karaman’da fizik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Yüzbaşıoğlu’nun kızından oldukça içten bir istek geldi. Küçük kız okulların lütfen açılmasını evlerde çok sıkıldıklarını söyledi. Bakan Selçuk ise bu istekten sonra yeni bir gelişmeyi duyurdu. Kontrollü şekilde normalleşmeye devam etmek istediklerini aktardı. Buarada temel olan öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığı dedi. Aynı zamanda Bakan Selçuk yeni destek programını da çok yakında paylaşılacağını duyuruldu.

Yeni gelecek bu destek programıyla birlikte de her öğrenciye eğitim alanında destek sunulması bekleniyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI GELDİ

Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Bakan Selçuk, çocuklar için bilimsel verilerle ilerlediklerini açıkladı.

AŞILAMA BAŞLADI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde Covid-19 aşılaması her geçen gün artıyor. Aşılama artıkça da akıllara gelen soru eğitimin ne zaman yüz yüze olacağı. 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra risk grubundaki vatandaşlar için Covid-19 aşıları başladı. Bununla beraber şimdiye kadar ülkemizde 15 milyon kişi iki doz aşısını da vurundu.