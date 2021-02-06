Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 2021 Öğretmen Atamaları İle İlgili Flaş Açıklama! Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

NTV’de yayınlanan bir televizyon programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı. Son zamanlarda en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri olan öğretmen atamaları ile ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı.

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili yaptığı açıklamada öğretmen atamalarının öneminin altını çizdi. Öğretmen atamaları konusunda büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını belirten Selçuk ekiplerinin bu konuda yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade etti. Ancak öğretmen atamalarının yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'nın karar verebileceği bir konu olmadığının altını çizdi.

Kendilerinin de öğretmen atamalarını bir an önce gerçekleştirmek istediklerini ancak atama işleminin bir de finansal boyutu olduğundan dolayı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi gerektiğinin belirtti. Öğretmen atamalarının yapılması için öncelikle hangi bakanlığa kaç kadro verileceğinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Selçuk, öğretmen atamaları konusunda hassas ve şeffaf davrandıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, son zamanlarda öğretmen atamaları konusunda süreci tamamladıklarına fakat kamuoyuna açıklamadıklarına dair bir algı yaratıldığını ancak vatandaşların Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanları zorladığını bilmeleri gerektiğini söyledi. KPSS sınav tarihlerini de dikkate alarak hareket ettiklerini ifade eden Selçuk kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerini belirtti.

2021’DE KAÇ BİN ÖĞRETMEN ATANACAK?

Son zamanlarda sıklıkla tartışılan öğretmen atamalarıyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiği ve bu sene 55 bin öğretmen ataması yapılmasının planlandığı öğrenildi. Bakanlıklar çalışmaları sürdürecek ve son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile 2021 yılında 55 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Geçen sene yapılan atamalarda en çok sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve İngilizce öğremenliği ataması yapılmıştı.